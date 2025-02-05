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健康網》暖陽不用防曬？ 食藥署：紫外線無所不在！
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕許多人認為陽光較弱，便不需要防曬，然而，食品藥物管理署（食藥署）近日在官方臉書「食用玩家-食藥署」發文澄清，即使天氣較冷或陽光不強，紫外線當中的UVA穿透力較強，仍會導致肌膚老化仍可能對皮膚造成傷害，因此防曬工作不可忽視。
食藥署說明，紫外線分為UVA與UVB，其中UVA穿透力較強，即使非烈日、在暖陽或陰天，仍能直達真皮層，破壞膠原蛋白與彈性纖維，加速皮膚老化，甚至促使黑色素沉澱，造成皮膚變黑或長斑。因此，無論季節如何變化，日常防曬仍是肌膚保養的關鍵。
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挑選適合防曬係數 物理遮蔽也很重要
選擇防曬產品時，應根據需求挑選適合的防曬係數（SPF）。此外，食藥署也建議，要適度補擦。有需要戶外活動時，還是要搭配物理性防護才足夠；撐傘、戴寬邊帽、戴太陽眼鏡、長袖衣服、必要時也可以搭配袖套。
食藥署強調，防曬的目的不僅是防止曬黑，還能減少光老化、皺紋、斑點等肌膚問題，長期忽略防曬可能會導致皮膚提早老化。因此不論春夏秋冬，防曬工作都應落實，為肌膚健康把關。
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