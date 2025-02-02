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健康網》春節有吃寸棗、年糕？ 農糧署教認識「懷舊5甜食」
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕相信大家在春節期間多少都有吃到糕點，但你認識古早味甜點嗎？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文介紹5種古早味甜點，分別是裂痕愈深象徵愈發的「發糕」、象徵步步高升的「年糕」、紅得喜氣的「紅龜粿」、嘉義特產「新港飴」，以及吃棗年年好的「寸棗」。
5種古早味甜點
●發糕：一般以稉米（蓬萊米）或秈米（在來米）為原料，再經蒸煮膨脹而成，膨發成十字裂痕。
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●年糕：以圓糯米磨成米漿瀝乾後製作，再加入糖及油蒸煮，直接吃或煎炸都美味。
●紅龜粿：以圓糯米為原料，包入花生、豆沙等餡料後，以模具定型。蒸煮後口感Q軟又彈牙。
●新港飴：以麥芽、白糖及麵粉混合冷卻，再包入桂圓、花生仁等餡料製成，口味多變。
●寸棗：又名春棗、棗枝。以圓糯米為原料，揉為粉糰後，再切成長條油炸。
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