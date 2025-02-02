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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

過年吃喝玩樂又久坐 營養師提醒：小心控制血脂肪

2025/02/02 13:58

過年吃喝玩樂，營養師提醒小心控制血脂肪過高。（為恭紀念醫院提供）

過年吃喝玩樂，營養師提醒小心控制血脂肪過高。（為恭紀念醫院提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕不少民眾在農曆新年期間大啖美食，也會和親友小聚，打牌助興久坐；對此，苗栗縣為恭紀念醫院營養師陳慧珍提醒，民眾需特別留意控制血脂肪，透過飲食、作息調整等，不讓血脂過高，影響健康。

陳慧珍提醒，想要穩定血脂肪，可以選擇多樣化的蔬菜水果，並搭配非精緻的全榖雜糧類（原型食物），其富含較多的纖維量，可在腸道直接降低膽固醇的吸收率。

陳慧珍提到，豆魚蛋肉類應選擇優質蛋白質，如豆腐、魚肉、雞蛋等，避免貢丸、培根等加工製品，烹煮食物時，也應避免豬油烹調，改選植物性油脂，降低血中低密度脂蛋白膽固醇；另外，每天吃1份堅果，保護心血管，同時，謹記適量飲酒原則，男性每日不宜超過2瓶啤酒（750ml）、女性不宜超過1瓶啤酒（375ml），零食挑選以減鹽減糖為優，以控制份量。

另外，除了飲食控制，民眾也可搭配保健食品如魚油或精胺酸等適量補充，作為日常的保養。陳慧珍也說，適時調整作息、保持充足的睡眠及規律運動，是維持血脂穩定的重要因素，若有任何健康疑慮，可隨時向醫師或營養師詢問建議。

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