連假玩瘋不想開工？ 「廢寢忘食」4妙招助收心

宜蘭縣社區心理衛生中心整理出「廢寢忘食」收心小妙招，協助大家休完長假後恢復好元氣。（宜縣衛生局提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕9天春節連假即將結束，各行各業陸續開工，許多人休完長假後面對重回工作崗位，可能出現焦慮、憂鬱情緒；對此，宜蘭縣社區心理衛生中心整理出「廢、寢、忘、食」收心小妙招，協助大家恢復好元氣。

宜蘭縣社區心理衛生中心指出，妙招1「廢」—接受焦慮與憂鬱：收假前若有焦慮、憂鬱狀況，不要驚慌，可出外踏青，把握最後一點時間盡情耍廢。妙招2「寢」—恢復規律作息：開工後設鬧鐘準時起床，慢慢恢復規律作息。

請繼續往下閱讀...

妙招3「忘」—趁早規劃行程：雖然開工了，但緊接著就有228連假，不妨趁早規劃下一個休假行程，或設立目標，給自己一些期待，忘卻繁瑣生活帶來的壓力。 妙招4「食」—吃飽睡好勤運動：開工日準備豐盛早餐，三餐維持營養均衡飲食，睡前1小時儘量不滑手機，並建立運動習慣，促進身體健康，維持情緒穩定。

民眾若在收假後一週仍持續感到焦慮、憂鬱，影響工作及日常生活，可洽詢宜縣社區心理衛生中心，員山鄉社區心理衛生中心電話：03-9220885，羅東鎮社區心理衛生中心：03-9513880。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法