健康網》蘿蔔糕沒吃完？ 農糧署教「做湯」變出新花樣

農糧署表示，除了煎蘿蔔糕外，還可將其放入湯品食用，吃出新花樣！（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年連假進入尾聲，但有些家庭可能還在消化年節期間買的蘿蔔糕等年菜；對此，農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，把蘿蔔糕煮成湯，新年來點新花樣，拿出冰箱裡還沒吃完的蘿蔔糕，簡單3步驟，做一道溫暖又美味的古早味蘿蔔糕湯！

準備食材：蘿蔔糕（切塊）450克、水1200c.c.、芹菜2根、肉絲100克、乾香菇3朵、蝦米2大匙、油蔥酥1大匙、蔥白適量，以及鹽、胡椒粉等調味料適量。

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料理3步驟：

1.熱油爆香配料。

2.加水煮滾後放蘿蔔糕煮軟，可視喜好加入高麗菜、茼蒿或小白菜等。

3.先調味再加芹菜、蔥末，就能上桌啦。

農糧署教3步驟自製蘿蔔糕湯。（資料照）

購買存放3撇步 食品發霉別再吃

衛福部提醒，食材如果儲存不當，就容易發霉導致食品變質腐敗。尤其發霉食品可能會產生有害人體健康的真菌毒素，加熱烹調或切除發霉部位，都無法確保完全去除真菌毒素。因此提醒民眾，食材存放應依照以下3撇步，降低食物發霉或腐敗可能性，才能確保吃得安心又健康。

●挑選採買新鮮「Go」：食材宜少量分次購買，避免一次大量採買及囤積食材，才能確保新鮮。同時，選購食材時，儘量購買新鮮、包裝完整、標示正確且外觀良好的產品。

●保存儲放確實做：乾貨及雜糧類產品開封前，要妥善保存於陰涼乾燥環境；於使用時確認有效期限，並標示開封日期、先開封的也要優先使用，掌握先進先出原則；食物開封後，要密封存放，例如以密封夾封口後，再儲存於乾燥的密封罐中。

●貯存過期Let it go：冰箱並非萬能！要定期清點存放冰箱的食材，如果有發霉或逾期的食材，應丟棄不再食用。

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