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診所一開工就忙翻 醫單日看230人：半數罹腸胃炎還發燒

2025/02/02 10:39

耳鼻喉科醫師李典憲指出，初四診所開工「真的是忙翻了，病人真的超級多」，其中約有一半是腸胃炎患者，另外還發現有11歲小朋友感染了黴漿菌。（圖擷自臉書）

耳鼻喉科醫師李典憲指出，初四診所開工「真的是忙翻了，病人真的超級多」，其中約有一半是腸胃炎患者，另外還發現有11歲小朋友感染了黴漿菌。（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕近日適逢過年連假，不少民眾都會趁機大快朵頤，不過有醫師指出，昨日一天就看了超過200名病人，且約有一半是腸胃炎患者，病患多到讓醫師直呼快虛脫。

耳鼻喉科醫師李典憲昨在粉專「李典憲 耳鼻喉科醫師」指出，初四診所開工「真的是忙翻了，病人真的超級多」，他表示昨天早上跟下午診各看了100多個病人，一整天看了230個，讓他在下診時整個人快虛脫。

李典憲指出，不知道是不是過年聚餐的緣故，腸胃炎病人非常多，幾乎佔了快一半的病人，這些病患除了上吐下瀉，蠻多都伴隨著發燒跟肌肉痠痛的症狀。

李典憲表示，除了腸胃炎，流感或有類流感症狀的病人也不少，昨天總共驗到5名A型流感陽性的病人，部分流感病人也有腸胃道症狀，像是嘔吐、腹瀉。所以有時候會和腸胃炎有點搞混，還好流感快篩可以協助判斷，讓病人得到最適當的治療。

李典憲也分享，昨天也驗到一名「黴漿菌快篩」陽性的11歲小朋友，這名小朋友咳嗽合併發燒超過一個禮拜，一開始也以為流感，但流感快篩是陰性，因此加做了黴漿菌快篩，才發現是感染了黴漿菌，隨後也立即開立抗生素治療。

李典憲也提到，雖然病人超級多，但大家都非常有耐心、有秩序的排隊等候，完全沒有人因為等太久而抱怨，而且還有不少病人等了2-3小時後，進了診間還跟他說「辛苦了」讓他覺得非常非常溫暖！他也感謝辛苦、優秀醫護同仁的大力幫忙，讓他得以順利完成看診。

在發文底下網友紛紛留言表示「辛苦了」，也有網友說「真心謝謝醫師這麼早開始看診」，還有其他醫師留言說「好驚人的數字啊，真的是辛苦了」、「好驚人的門診量，年後流感跟諾羅還是好多！」

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