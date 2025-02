健康網》多社交緩失智！ 外食、當志工、參加旅行團都行

研究指出,社交活動如外食、與朋友聚餐等,可能有助於保持大腦健康,甚至有機會讓失智症晚5年發生;圖為情境照。(圖取自freepik)

〔健康頻道/綜合報導〕據國發會人口推估,台灣預估到2025年底,65歲以上人口占比將達20.8%,進入「超高齡社會」,讓年長者與照顧者都擔心的失智症迫在眉睫,目前尚無藥物可以治療或預防,不過美國若許大學研究指出,社交活動如外食、做志工、參加旅行團、與朋友聚餐等,可能有助於保持大腦健康,甚至有機會讓失智症晚5年發生。研究發表於線上版《阿茲海默症與失智症:阿茲海默症協會雜誌》(Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association)。

研究作者之一、若許大學內科副教授布萊恩·詹姆士(音譯,Bryan James)指出,從研究中發現,社交活動的活耀程度與罹患失智症、輕度認知障礙的風險有關,像是社交活動較少的年長者罹患失智症的平均時間比社交活動多的年長者早了5年。

研究找了1923名、平均年齡80歲且沒有失智症的年長者參與,每年接受包括病史和神經心理學測驗在內的評估、社交活動問卷詢問他們在過去一年內是否與多久參加社交活動,如外食、觀看體育賽事、玩賓果遊戲、參加一日遊活是過夜旅行、做志工、拜訪親友;不只如此,也透過21項針對各種類型的記憶、感知速度和視覺空間能力的測試,來評估他們的認知功能。

在一開始所有參與者都沒有任何認知障礙的跡象,然而平均5年內,發現在社交方面較活耀的年長者,罹患失智症機率降低。雖然目前尚未釐清原因,但詹姆士認為,這可以推測是一種「用進廢退」,加強大腦中的神經迴路,能使其更能抵抗隨著年齡增長而出現的病理累積。

詹姆士表示,研究結果強調社會活動有作為減少失智症的社區層面介入措施的價值。從結果看來,社交活動更頻繁的人患失智症的風險降低38%,輕度認知障礙的風險降低21%。未來的研究需要確定,在增加晚年社交活動的干預措施,是否能夠在延緩或預防認知能力下降方面發揮作用。

