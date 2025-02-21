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健康網》撞到頭得完全休息？ 新觀點：正視腦震盪的其他問題

2025/02/21 18:30

新觀點認為，要正視腦震盪可能帶來的暈眩、頭痛、情緒與睡眠混亂等問題，並且「及早、分階段」安排運動與生活作息，才能真正促進康復；圖為情境照。（圖取自freepik）

新觀點認為，要正視腦震盪可能帶來的暈眩、頭痛、情緒與睡眠混亂等問題，並且「及早、分階段」安排運動與生活作息，才能真正促進康復；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動場上或日常生活中，「腦震盪」並不罕見，過去可能聽到「撞到頭就要長期完全休息」，但腎臟科醫師王介立分享《新英格蘭醫學期刊》臨床教案整理，要正視它可能帶來的暈眩、頭痛、情緒與睡眠混亂等問題，並且「及早、分階段」安排運動與生活作息，才能真正促進康復。

王介立在臉書專頁「王介立醫師」發文表示，以前認為腦震盪後要完全停止身體與腦力活動，直到症狀消失才慢慢回到日常。但研究發現，過度的「關起門來」反而可能拖慢復原。現今的建議是，先給自己一兩天的相對休息，之後在醫療專業的指導下，逐步增加輕度到中度的身體活動，例如慢走、在家從事簡單家務等，有助於改善頭痛、暈眩與心情焦慮。

5P評分 別忽視頸椎問題

王介立提到，若腦震盪導致的症狀持續很久，不一定只因「腦震盪本身」。文獻中提出「5P」分數，考量年齡、性別、過去腦震盪經驗、偏頭痛史等因素，來預測症狀是否可能拖超過4週。如果風險高，醫師就能提早安排進一步治療或轉介。

王介立指出，腦震盪時常常連帶出現頸椎扭傷、頸因性頭痛或肌肉緊繃。若只專注處理「頭」而忽略「頸」，很可能導致腦震盪症狀反覆不去。所以同時接受頸椎評估、復健或物理治療，是加速康復的關鍵步驟。

早點回到生活步調 漸進式回歸運動

王介立說，青少年腦震盪康復過程中，如何安全重返學校是家長與師長最關心的議題。研究顯示，若能在症狀可忍受的範圍內，早些回到課堂或進行適度的課業，其實更有助於病人恢復；長期離校反而可能加重情緒與學習壓力。

王介立表示，新觀點還提到，不管是足球、籃球或其他運動，都建議分階段恢復：從日常走動、有氧運動，慢慢增強到非接觸性訓練，再到正式合流團隊，最後才是重返比賽。過程中，如果任何一階段出現症狀明顯加劇，就要退回前一步調整，以確保安全。

王介立提醒，腦震盪雖然稱為「輕度創傷性腦傷」，但照護並非單純「休息就好」。正確的策略是：以症狀與身體信號為導向，輕度休息之後，逐步恢復日常社交和身體活動，同時注意頸椎、睡眠、情緒與認知狀態。不僅能縮短康復時間，也避免長期反覆困擾。若你或身邊有人疑似腦震盪，儘早諮詢合適的專業醫療意見，才能安心又穩健地走向全面恢復。

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