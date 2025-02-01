健康網》長途駕駛勿逾8小時 內政部：每2小時休息一下

內政部提醒駕駛人，出發前要睡飽，途中最好每2小時休息一下，最重要的是別連開超過8小時；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕無論出遊或返鄉，春節期間，長途駕駛是許多人的挑戰，內政部在臉書提醒大家要記住：再想快點到家，也不能拿疲勞駕駛來冒險。出發前駕駛人要睡飽，途中最好每2小時休息一下，最重要的是別連開超過8小時，因為當感到疲累時，反應速度降低、注意力渙散，危險就在一瞬間。務必快快樂樂出門，平平安安回家。

安全駕駛6提醒

●駕車前一天保持充足睡眠：好好休息，才能為旅途充電，避免一上路就疲倦。

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●每2小時休息一次：途中停下來活動筋骨，不僅能放鬆身體，還能提升專注力。

●換手開車：同行的親友可以輪流駕駛，分擔負擔更安全。

●疲憊時絕不硬撐：感到困倦時，找個安全地點小憩20分鐘，比硬撐開車好得多。

●避免夜間開車：夜晚視線差、容易疲勞，白天上路才是最安心的選擇。

●駕駛人勿連續開車超過8小時：長時間駕駛對身心都是負擔，記得適時調整行程。

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