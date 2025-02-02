健康網》寒流伴開工！蓋被子有訣竅 羽絨被蓋毯更暖

寒流將至，如何蓋棉被最溫暖是個大問題。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕開工日預料有寒流與大眾共同開工。中央大學大氣系兼任副教授吳德榮近期撰文指出，在2月3日開工日，強冷空氣南下，北部與東半部有局部雨，氣溫下降，北台愈晚愈濕冷，當晚平地恐有9度低溫。

天冷的時候，該如何蓋棉被呢？有些人認為在身上蓋毯子再鋪上棉被，就能將熱度鎖住，這是真的嗎？日本媒體實測，發現毯子放在羽絨被上面，體感溫度將會上升。

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日本媒體《TBS》的節目進行一場睡眠實驗：室溫約攝氏22度，濕度30-40%，測試者躺進去睡眠70分鐘，測量被內溫度。首先毛毯放在羽絨被下方，最初的溫度是21.9度，10分鐘後測試者說「很溫暖」，45分鐘後提高到30度，70分鐘後，被子內最高溫度有31.4度，上升9.5度，測試者更稱上半身格外暖和。

接下來是毛毯放在羽絨被上，溫度迅速上升，10分鐘就達到29.8度，45分鐘就達到31.7度；在70分鐘內上升10.2度，測試者覺得比前面的方法還暖和一點。

東京疲勞和睡眠診所（東京疲労・睡眠クリニック）院長梶本修身表示，羽絨被直接與身體接觸時，體溫會使羽絨被變暖，且羽絨被有隔熱效果，防範熱量散失。

東京疲勞和睡眠診所的主任梶本修身解釋，羽絨被接觸身體時，體溫能加熱羽絨被，上面的毯子能進一步防範大量冷空氣入侵。另外在部分研究發現，若有蓋上毯子，有些人能睡得更熟，更舒適。

另方面寢具業者昭和西川也建議，可以在身體下方再墊一條毯子。毯子放在身下阻擋來自下方的冷空氣；同時身下的毯子，柔軟那面要面對身體。

日本專家建議，於羽絨被上蓋上毯子能夠防範冷空氣侵入，更為暖和；若想要好睡點，身子下方可以再鋪毯子。（圖取自PhotoAC）

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