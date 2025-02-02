健康網》不只提神 學者：咖啡對腸道菌群有正面影響

學者表示，適量飲用咖啡，搭配高纖低糖的飲食，能為腸道菌群提供良好的「食物」，幫助維持菌群多樣性與健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃早餐時來杯咖啡，或是午後昏昏欲睡時靠著咖啡續命，喝了2杯後覺得「會不會喝太多傷身？」對此，營養學者洪泰雄在臉書說明，咖啡不僅是日常提神的好夥伴，更是天然又健康的飲品。適量飲用咖啡，搭配高纖低糖的飲食，能為腸道菌群提供良好的「食物」，幫助維持菌群多樣性與健康。

洪泰雄指出，「用什麼餵食腸道菌，就會有怎樣的腸道菌」，腸道菌群依賴我們的飲食，它就像是「食物加工廠」，它們分解我們吃下的食物，並產生對身體有益（或不利）的副產物。好菌愛膳食纖維、多酚類等天然成分（如全穀、蔬菜、水果、咖啡）；壞菌則傾向喜愛高糖、高脂、精緻加工食品。

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洪泰雄說，以上述觀點來看，咖啡應該被視為健康的天然食品，咖啡中的成分如多酚、綠原酸和咖啡因，對腸道菌群有正面影響，甚至能促進好菌如雙歧桿菌的生長。從研究來看，咖啡並沒有被證實對腸道有壞處，反而是多項健康益處的支持者。此外，還有以下4點論述支持「咖啡為健康的天然食品」。

●咖啡富含抗氧化物：咖啡中的多酚類物質具有強抗氧化性，有助於減少體內自由基的傷害，支持腸道健康。

●咖啡對腸道菌的正面影響：研究顯示，適量的咖啡（1-3杯/天）能促進腸道菌群的多樣性，這與健康的代謝和免疫功能密切相關。

●有助於代謝與心血管健康：咖啡中的成分可能降低炎症指數，並幫助減少代謝性疾病（如糖尿病和心血管疾病）的風險。

●純咖啡自然又低熱量：如果不加糖或奶精，咖啡本身幾乎不含熱量，是相對健康的飲品選擇。

怎麼喝咖啡更健康？

●選擇純咖啡：少加糖和奶精，避免轉化成高熱量飲品。

●注意適量：建議每天1-3杯即可，避免攝取過多咖啡因，導致心悸或睡眠問題。

●搭配均衡飲食：用咖啡配上富含膳食纖維的早餐或點心，如全麥麵包、堅果、水果，效果更佳。

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