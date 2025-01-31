健康網》假期走向尾聲 5招收心迎接開工

想要快速回到工作模式，有幾個好方法。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕時序進入今（31）日大年初三，年假已經過了一半。部分場所，例如健身房、咖啡店等已恢復營業，不少人也開始準備收心了。該怎麼收心呢？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒，分享5個幫助自己收心的方法。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」建議可以做5項行動來調整，幫助自己重回最佳狀態。

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調整作息：從「夜貓族」變回「晨型人」 挑戰早睡早起

過年熬夜追劇、打牌？收假前1-2天開始「微調時差」：每天提早30分鐘上床，關掉手機藍光，有需要的話可嘗試聽白噪音助眠；早晨用陽光，或輕音樂喚醒，泡杯咖啡提神，避免「開工日夢遊」。

飲食重置：告別大魚大肉 吃出工作效率

年菜剩食清空後，我們的腸胃需要「輕斷食」！黃軒建議下面兩件事：多吃高纖蔬果，喝檸檬水排油解膩，少碰零食和酒精。午餐後散步10分鐘，甩開「春節肥」，提升專注力。

工作重啟：對抗「收假憂鬱症」 慢慢來比較快

想到堆積的郵件就焦慮？分階段「開機」最有效！建議可以做這兩件事：

●開工前1天：花10分鐘列待辦清單，標註優先級，心理預熱不慌張。

●開工第1天：先處理「簡單小任務」，成就感UP！

●午休時間：和同事分享家鄉零食，用聊天緩解緊繃感。

心理調適：允許自己「漸進式收心」

別逼自己秒切換「戰鬥模式」，建議通勤時聽Podcast轉換心情；午休做伸展操釋放壓力。也可寫下新年小目標（例如每週運動2次），用「期待感」取代焦慮。

收假儀式感：給自己小獎勵

換新辦公桌小物（春聯換成療癒盆栽），空間換新來幫助心情重置。設定類似「週五小獎勵」的小機制，（例：週末吃喜歡的火鍋），工作更有動力。最後提醒：收假適應期約1到2天，允許自己「慢慢來」，不妨買杯茶犒賞自己，元氣滿滿迎接新挑戰。

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