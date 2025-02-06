健康網》火系生肖用這些精油！ 醫：屬狗挑佛手柑添好運

醫師表示，屬狗的人可以選擇沉香、佛手柑系列的香氛，補一補自己的運氣；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新的一年大家都希望自己鴻運當頭，事事如意！新竹聖宜診所醫師吳易儒特別分享了火系生肖（虎、馬、狗）適合用的精油，像屬虎的可以選擇雪松，能旺事業；屬馬的可以選擇檸檬，可以招貴人；屬狗的則是可以選擇佛手柑，增添好運氣。

吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發影片分享，12生肖中，虎、馬、狗3類人屬於火系，而火剋金，如果表現太亮眼時，就容易有小人，因此為防小人可選柑橘調的精油，像是佛手柑系列，能夠為自己注入正能量。

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火系人適用精油推薦

●屬虎的人：可以選擇雪松、薰衣草味道的香氛，讓自己能量比較沉靜，有助於事業興旺。

醫師指出，屬虎的人可以選擇薰衣草味道的香氛，有助於旺事業；示意圖。（圖取自freepik）

●屬馬的人：可以選擇廣藿香或檸檬味道的香氛，增加自己招貴人的能量。

●屬狗的人：可以選擇沉香、佛手柑系列的香氛，補一補自己的運氣，透過柑橘調的精油，也讓自己能夠冷靜一點。

吳易儒分享，2025年是個變動蠻大的一年，建議大家在事業及投資上需要特別謹慎小心，透過這些精油，讓我們稍微理性一點，幫助我們做出一些較為正確的決定。

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