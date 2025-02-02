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健康網》5大類食物健骨！ 醫點名「1水果」也能
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕骨本存好，老了以後沒煩惱！說到護骨食物，大家通常會想到含鈣質的食物，比如牛奶、豆腐，但其實還有很多！板橋原力復健診所主治醫師王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文分享顧骨頭的食物，像是富含維生素D的鮭魚、含膠原蛋白的豬腳、含鎂的核桃，以及能夠抗發炎的草莓都可以保護骨骼。
護骨5大類食物
●含鈣食物：無論是牛奶、羊奶、或是傳統滷味裡面的豆干、豆腐，甚至包括芝麻，都是優質鈣的來源，有助於強健骨骼。吃早餐時，可以用1杯溫熱的牛奶搭配點心。
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●含維生素D食物：維生素D能幫助鈣質吸收，促進骨骼健康，像是鮭魚、鱈魚、沙丁魚等脂肪含量高的魚類，都是維生素D的絕佳來源。除了飲食，多曬太陽也是補充維生素D的好方法，建議天氣好時，讓自己享受陽光吧。
●含膠原蛋白食物：膠原蛋白是構成骨骼和軟骨的重要成分，像是豬腳或雞腳，都富含膠原蛋白，對骨骼和關節都有益。另外像是魚皮含有膠原蛋白，而魚湯中的骨頭熬製，也能釋放骨膠原，適合全家人享用。
●含鎂與磷食物：開心果、杏仁和核桃含有豐富的鎂和健康脂肪，是骨骼的好幫手。另外像是冬天常見的綠色蔬菜，比如芥藍、菠菜、羽衣甘藍等，含有大量鎂和其他微量元素，炒菜或涼拌都很好。一些常見的海鮮，如蝦、蛤蜊等也富含磷，有助於骨骼健康。
●抗發炎食物：慢性發炎可能對骨骼健康不利，因此攝取抗發炎的食物也很重要，像是冬春盛產的草莓，可以做成果汁或甜點，既美味又有助於抗發炎。另外像是橄欖油，也適合用於涼拌菜或輕炒，有助於減少發炎反應。
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