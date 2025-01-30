健康網》過年禁忌奪命！ 醫示警「1行為」恐害疾病惡化

醫師提醒，過年期間千萬別擅自停藥；示意圖。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節期間有許多傳統禁忌，如禁止吃藥，以免病痛一整年；對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，切勿擅自停藥，尤其是需長期規律服藥者，若自行停藥恐害病情惡化、治療難度增加，甚至是引發生命危險，應破除迷信，科學用藥，才能健康過好年！

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，農曆新年到，傳統認為新年吃藥不吉祥，而擅自停用慢性病藥物；對此，他直言「絕對不行！」新年吃藥不吉利是毫無科學依據的說法，擅自停藥可能導致以下嚴重後果，尤其慢性病如高血壓、糖尿病、心臟病等，需要長期規律服藥，控制病情。

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●病情惡化：血壓、血糖等指標失控，增加心肌梗塞、腦中風等風險。2018年《JAMA》1篇研究顯示，中斷高血壓藥物7天，中風風險激增3倍。

●治療難度增加：病情反覆，可能需要更強效的藥物或更長時間才能控制。

●生命危險：某些疾病如器官移植後用藥，停藥可能引發排異反應，危及生命。

醫師表示，高血壓、糖尿病、心臟病等慢性病，需要長期規律服藥控制病情；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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