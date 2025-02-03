健康網》抗癌養生6零食！ 學者點名開心果、蜜棗乾

學者推薦6個抗癌養生零食，如開心果、蔓越莓乾、全麥餅乾、蜜棗乾、黑巧克力、毛豆；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕嘴饞想吃零食，該怎麼選更健康？營養學者洪泰雄在臉書專頁發文推薦「抗癌養生零食」，包括黑巧克力、毛豆、開心果、蔓越莓乾、全麥餅乾、蜜棗乾，因為它們含有抗氧化物質、膳食纖維、健康脂肪，能幫助降低發炎、調節血糖、提升免疫力。

洪泰雄表示，這6個抗癌養生零食不僅有高抗氧化成分，還能取代容易導致血糖飆升或熱量超標的高糖高脂傳統年節零食（如糖果、糕點、油炸食品）。

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黑巧克力 護細胞、減壓

黑巧克力富含可可多酚，有強效抗氧化作用，保護細胞免受自由基攻擊，且有助於降低發炎並改善心血管健康，還能提升血清素，改善心情，適量吃有助於減少壓力。建議攝取量每日10到20克，約1小塊。

毛豆 抗發炎、護腸胃

毛豆含優質植物蛋白，適合過年期間補充蛋白質，也富含異黃酮，有助於抗氧化和抗發炎，還有高膳食纖維，幫助腸道健康，降低膽固醇。建議攝取量1小碗約100克，當點心剝殼慢慢吃，不容易暴食。

學者表示，毛豆富含異黃酮，有助於抗氧化和抗發炎；示意圖。（圖取自freepik）

開心果 有助於護心又穩糖

開心果含豐富健康單元不飽和脂肪，幫助降低壞膽固醇，也富含花青素與抗氧化劑，有助於抗發炎與保護心血管，還有助於血糖穩定，比起高糖零食更適合當作年節小點心。建議攝取量每日15到20顆，約1小把，帶殼版本能減少攝取速度。

蔓越莓乾 保護泌尿道

蔓越莓富含前花青素，有助於抑制細菌附著、保護泌尿道，具高度抗氧化力，降低發炎指數，有助於保護細胞健康。它天然酸甜，能替代高糖年節糖果，但市售蔓越莓乾多含額外糖分，應選擇無糖或低糖版本。建議攝取量每日約10-20克，可搭配堅果或希臘優格一起食用。

全麥餅乾纖維多 能促進腸道蠕動

全麥餅乾比白麵粉製品（如蘇打餅、甜餅乾）更健康，含有較多膳食纖維，可促進腸道蠕動，幫助排便，也適合作為健康零食，取代傳統年節點心如糕餅、鳳梨酥，記得選擇低糖、低脂、無過多添加物的版本，避免攝取過多加工食品。建議攝取量1-2片約50克內，搭配無糖茶更佳。

蜜棗乾具天然甜味 可取代糖果

蜜棗乾富含膳食纖維，有助於腸道健康，也含有多酚抗氧化物，能幫助減少自由基傷害，更具有天然甜味，可取代糖果、傳統年糕等高糖食品，但市售蜜棗乾可能添加大量糖分，建議選擇天然日曬、無額外糖漬的版本。建議攝取量每日1-2顆，適量即可，避免糖分攝取過多。

洪泰雄提醒，雖然這些零食比傳統的糖果、餅乾、油炸食物更健康，但還是有熱量累積的問題，要控制攝取量，使用小碗盛裝，避免邊看電視邊吃不自覺超量；此外，建議正餐後當點心食用，而不是餐前或隨手吃，避免影響正餐營養；還可以搭配無糖飲品食用，如溫開水、玄米茶、洋甘菊茶，幫助消化；最後，也要記得選擇低糖、少加工版本的食物，才能真正達到抗癌與養生效果。

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