健康網》過年家長靈魂拷問？ 農糧署：靠「5食物」輕鬆應對

農糧署以米飯、茂谷柑、蓮霧等食物教民眾應對過年長輩的「靈魂拷問」；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節期間與親友團聚在一起，吃飯時不免聊聊天活絡氣氛、彼此關心。不過，近年來許多年輕人在網路上分享春節時碰到家裡長輩各種「靈魂拷問」，讓他們直呼「壓力好大」；對此，農糧署表示，可以透過「5樣食物」來化解結婚生子、工作薪資等問題。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」以茂谷柑、蓮霧、紅龍果、鳳梨釋迦、米等5種食物來應對長輩常提出的問題，提供民眾見招拆招的妙方，不再害怕長輩關心。

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5食物輕鬆化解長輩靈魂拷問

Q1：什麼時候結婚？

緣分像「茂谷柑」一樣，要等成熟才會甜，現在先享受大吉大利的日子吧！

Q2：什麼時候再生一個？

急不得啦！等「蓮霧」黑透紅、肚臍開、皮幼幼、粒頭飽，時機成熟才能笑孩孩。

農糧署分享遇到「催生話題」時，用蓮霧應對的說法；示意圖。（圖取自freepik）

Q3：紅包包多少？

紅包數字就像「紅龍果」的果肉，紅通通，心意滿滿。

Q4：在哪裡工作？

工作事業像「鳳梨釋迦」，讓我的人生每天都旺旺又甜甜。

Q5：薪水多少？

薪水像一粒粒的「米」，慢慢累積還是能有滿滿的飯碗。

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