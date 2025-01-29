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健康網》圍爐吃刈菜還是菠薐仔？ 長年菜南北大PK！
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕圍爐是家家戶戶重要的傳統習俗，而餐桌上的「長年菜」更是不可或缺的一道年菜。然而，農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，其實長年菜也分「南北派」，北部偏愛芥菜（刈菜）越煮越甘甜，象徵苦盡甘來；南部習慣吃菠菜（菠薐仔），整株不切斷，象徵延年益壽，兩者都著寓意新年吉祥。
北部代表：芥菜（刈菜）
●營養：富含維生素A、B群與鈣，對健康更有幫助。
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●寓意：越煮越甘甜，象徵苦盡甘來，新年更美好。
●吃法：熱炒、煮湯、燉煮樣樣行，推薦芥菜雞湯暖心又暖胃。
南部代表：菠菜（菠薐仔）
●營養：含鈣、鐵與維生素A、C，讓你補足滿滿能量。
●寓意：整株不切斷，象徵延年益壽、吉祥長命。
●吃法：整株連根帶葉一起蒸煮，汆燙菠菜簡單又美味。
無論是北派芥菜，還是南派菠菜，這些傳統長年菜都承載著人們對新年的美好期許，也讓年節飯桌上增添濃厚的節慶氛圍，你選擇哪一派呢？
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