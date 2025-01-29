自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》圍爐吃刈菜還是菠薐仔？ 長年菜南北大PK！

2025/01/29 17:38

農糧署表示，北部長年菜用的是「芥菜」。（資料照）

農糧署表示，北部長年菜用的是「芥菜」。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕圍爐是家家戶戶重要的傳統習俗，而餐桌上的「長年菜」更是不可或缺的一道年菜。然而，農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，其實長年菜也分「南北派」，北部偏愛芥菜（刈菜）越煮越甘甜，象徵苦盡甘來；南部習慣吃菠菜（菠薐仔），整株不切斷，象徵延年益壽，兩者都著寓意新年吉祥。

北部代表：芥菜（刈菜）

●營養：富含維生素A、B群與鈣，對健康更有幫助。

●寓意：越煮越甘甜，象徵苦盡甘來，新年更美好。

●吃法：熱炒、煮湯、燉煮樣樣行，推薦芥菜雞湯暖心又暖胃。

南部代表：菠菜（菠薐仔）

●營養：含鈣、鐵與維生素A、C，讓你補足滿滿能量。

●寓意：整株不切斷，象徵延年益壽、吉祥長命。

●吃法：整株連根帶葉一起蒸煮，汆燙菠菜簡單又美味。

無論是北派芥菜，還是南派菠菜，這些傳統長年菜都承載著人們對新年的美好期許，也讓年節飯桌上增添濃厚的節慶氛圍，你選擇哪一派呢？

農糧署說，南部長年菜用的是「菠菜」，整株連根帶葉一起蒸煮。（資料照）

農糧署說，南部長年菜用的是「菠菜」，整株連根帶葉一起蒸煮。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中