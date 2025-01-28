健康網》迎接蛇年寶寶！ 3大產兆孕媽咪要注意

國健署指出，第一胎時，當每7至8分鐘規律性出現一次陣痛時，表示可能即將生產，應做好準備；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕即將迎接蛇年寶寶降臨的幸福時刻，準媽媽們是否知道什麼時候該前往醫院？國民健康署近日於臉書專頁發文提醒，準媽媽應特別留意生產前的3大產兆：陣痛、落紅、破水，並了解處理方式，以免錯失最佳時機。3大產兆沒有固定的出現順序，因此準媽媽們需隨時保持警覺。

1. 陣痛：

●第一胎：當每7至8分鐘規律性出現一次陣痛時，表示可能即將生產，應做好準備。

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●第二胎：若出現規則性收縮，建議不要拖延，立即準備前往醫院。

2. 落紅或現血：若陰道出現大量出血或持續少量出血，應儘快前往醫院檢查，確認胎兒與母體狀況。

3. 破水：當陰道流出大量接近透明液體，且感覺是不自主地流出時，極可能是破水現象，建議馬上聯繫醫療機構。

除了上述產兆外，若準媽媽有其他不尋常的身體反應，例如胎動明顯減少或突然劇烈疼痛，應立即前往醫院檢查，確保母子平安。國健署呼籲，準媽媽在生產臨近時，務必熟悉自身狀況並與家人隨時保持聯繫，以便在產兆出現時能迅速應對，迎接寶寶的幸福到來。

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