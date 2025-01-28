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健康網》年節必備「佛跳牆」！ 農糧署教用電鍋輕鬆做

2025/01/28 13:20

農糧署指出，傳統佛跳牆的烹調工序繁瑣，讓許多人望而卻步，但其實用電鍋就能做出濃郁風味的佛跳牆；示意圖。（資料照）

農糧署指出，傳統佛跳牆的烹調工序繁瑣，讓許多人望而卻步，但其實用電鍋就能做出濃郁風味的佛跳牆；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新年團圓時刻，總少不了一道美味又象徵吉祥的「佛跳牆」。但傳統佛跳牆的烹調工序繁瑣，讓許多人望而卻步。今年，農糧署特別在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享了一道超簡單的「電鍋版佛跳牆」料理法，不僅節省時間，還能保留傳統佛跳牆的濃郁風味，是新手與忙碌族群的最佳選擇！趕快為家人端上一道熱騰騰的佳節美味吧！

準備食材

要製作這道方便版佛跳牆，只需準備以下材料：香菇切片30克、蝦米10克、蒜頭10顆（爆香食材）大白菜200克、炸芋頭100克、生干貝10顆、杏鮑菇2個、紅棗10顆、栗子10顆、炸排骨100克、鵪鶉蛋10顆（或自行加入喜歡的配料）。高湯900毫升（需蓋過食材）、醬油2匙、香油1小匙。

製作步驟

1. 爆香：先將香菇、蝦米和蒜頭放入鍋中爆香，為整道菜增添香氣。

2. 放入食材：將所有準備好的食材依序放入鍋內，並倒入高湯，確保湯汁蓋過食材。

3. 電鍋烹煮：在電鍋外鍋加入2杯水，按下開關即可。

4. 上桌享用：電鍋跳起後，香氣四溢的佛跳牆就完成了，直接盛出上桌即可享用。

農糧署在中佛跳牆放入栗子，增加濃郁氣息；示意圖。（圖取自freepik）

農糧署在中佛跳牆放入栗子，增加濃郁氣息；示意圖。（圖取自freepik）

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