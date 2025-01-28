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基隆親子照護平台破萬人 年節諮詢不打烊
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市首創親子照護平台，目前有超過1萬人參加，人數占全市12歲以下兒童的1/3，過去一年協助多名家長度過孩子生病手足無措的情況。今年過年假期長達9天，有幼兒的家庭擔心年假期間孩子出現身體不適，市政府特別安排醫護人員值班，照護平台過年期間不打烊，讓家長們安心。
衛生局張賢政局長指出，目前平台線上好友突破1萬人，為了讓每一位幼兒都能在關愛的環境中成長茁壯，過年期間會有一群溫暖的醫護人員持續在線上為市民朋友服務。若有任何照顧問題，可隨時上線與醫護人員諮詢，也歡迎尚未加入平台的民眾，現在就立即加入（Line ID:@baby_keelung或搜尋：基隆親子照護平台）。
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此外，配合國家政策發展以家庭為中心的幼兒專責醫師制度，由醫師主責的幼兒健康管理，是銜接母親在孕產期的照護需求，從新生兒開始強化初級照護，整合政府提供的各項幼兒疾病預防與健康促進業務，讓每個孩子都能得到適時且連續性的健康照護。讓家長們在育兒的每一個步驟中，都能夠獲得專業的支持與指導，基隆市目前有53%幼童收案服務中，歡迎家裡有0-3歲幼兒爸爸媽媽可以就近至加入計畫院所，由醫師提供照顧服務。
張賢政局長提醒，過年假期是一個充滿家庭溫暖和歡樂的時光，但也伴隨著不少挑戰。對於家中有幼兒的家庭來說，維持孩子的日常作息、提供健康飲食、保持良好的衛生習慣，並適度讓孩子參與過年活動，是確保孩子健康成長的關鍵。
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