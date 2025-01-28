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健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

過年小酌 5種藥千萬別碰酒！ 食藥署曝混搭風險

2025/01/28 11:31

春節團聚「舉杯」歡慶，別忘了留意用藥安全。（記者邱芷柔攝）

春節團聚「舉杯」歡慶，別忘了留意用藥安全。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今天是除夕，家家戶戶團圓圍爐，「舉杯」歡慶佳節時別忘了留意用藥安全！衛福部食品藥物管理署提醒，絕對不要用酒代替開水來服藥，尤其有些藥品和酒精「不對盤」，不僅讓藥效大打折扣，甚至加劇副作用，危害健康。

食藥署藥品組副組長林意筑指出，5類藥品與酒精結合後，可能擦出危險火花，會與酒精產生交互作用的藥品類別，包含1.止痛藥（ibuprofen、indomethacin等）、2.鎮靜安眠藥（alprazolam、diazepam、lorazepam、zolpidem等）、3.抗生素（metronidazole、co-trimoxazole、cefamandole等）、4.降血糖藥（glimepiride、glipizide、glyburide等）、5.心血管用藥（lercanidipine、doxazosin等）。

林意筑說，正在使用這些藥品的民眾，應儘量避免飲酒，更別因擔心藥、酒交互作用就自行停藥或減藥，遵醫囑用藥才能穩定控制病情，用藥後也要密切觀察身體反應，如感覺不適，應攜帶用藥紀錄單盡快回診。

林意筑提醒，這些藥品就算不是跟酒精同時使用，也可能因酒精在體內代謝過程長達數小時，因此產生交互作用，建議有在使用這些藥品的民眾，在用藥前詳閱藥品仿單或說明書，確認是否有藥與酒交互作用風險，如果對於藥品使用有任何疑問，可以諮詢醫師或藥師。

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