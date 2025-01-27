健康網》過年腹瀉自救！ 醫：「這水果」天然解毒劑

醫師指出，鳳梨罐頭或鳳梨裡面具有「鳳梨酵素」的成分，有殺菌止瀉的功效，可以治療細菌性腹瀉；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年期間若不慎吃壞肚子，不停地拉又沒辦法看醫生該怎麼辦？基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發影片分享，輕症的細菌性腹瀉可以透過吃「鳳梨罐頭」或一般的鳳梨來緩解，因為裡面含有「鳳梨酵素」的成分，具殺菌止瀉的功效，堪稱天然解毒劑。

錢政弘分享，小時候吃壞東西拉肚子的時候，父親會去買鳳梨罐頭來自救，當時他覺得很神奇，怎麼會吃下1-2片鳳梨之後，腹瀉就停止了？他當上醫生後也百思不得其解，以為是醫學上所謂的「安慰劑」效應，後來他讀醫學期刊才知道，原來鳳梨中的「鳳梨酵素」有治療細菌性腹瀉的效果。像是霍亂弧菌與大腸桿菌是細菌性腹瀉常見的菌種，其分泌的「外毒素」是導致腹瀉的主因。

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研究發現，鳳梨酵素可以透過2個機轉減少腹瀉，其一是抑制毒素產生的訊號傳遞路徑（cAMP 和cGMP）來減弱毒素的作用；其二是鳳梨酵素能改變腸粘膜上特定「糖蛋白接受器」的連結點，阻止大腸桿菌附著於腸壁上。因此鳳梨酵素可以減少35%-62%細菌毒素，可說是天然的抗生素，所以吃鳳梨會好並不是巧合。

不過，錢政弘也提醒，並不是所有的腹瀉都是細菌引起的，也不是所有的細菌性腹瀉吃鳳梨都有效，這個偏方是「吃壞肚子找不到醫生」救急用的，只適合在「輕症」時嘗試，情況允許的時候，還是應該就醫找出原因治療。

醫師提醒，腹瀉吃鳳梨的方法只適合在「輕症」時嘗試，情況允許時還是應該就醫治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

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