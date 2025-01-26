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健康網》林葉亭爸爸找到了！ 專家：春節失智者走失高峰期

2025/01/26 12:23

林葉亭父親（右）走失11天後尋獲遺體，父女團圓畫面成追憶。（資料照，林葉亭提供）

林葉亭父親（右）走失11天後尋獲遺體，父女團圓畫面成追憶。（資料照，林葉亭提供）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女星林葉亭85歲失智父親，16日下午趁著家人大掃除時離家失聯，警消大動員展開地毯式搜索無果，失蹤11天後，今（26日）傳來不幸消息，警方在台北市至善路三段私人水池內發現一具男屍，林葉亭到場指認，確認大體為父親，當場情緒崩潰。台灣失智症協會提醒，春節期間是失智者走失的高峰期，加上寒冬氣候，走失帶來的意外風險更高。

台灣失智症協會指出，農曆春節失智症家庭可能因環境變化、天氣寒冷或節日熱鬧氛圍而增加挑戰，分享春節安心指南，6招幫失智症家庭安心過春節。

安排合適的活動 促進親情互動

失智者若平時規律參加社區活動，過年期間可能因為習慣改變而感到焦慮。建議家屬可陪伴失智者進行簡單、有趣的活動，例如散步、打麻將、寫春聯或包紅包，讓他們保持參與感。此外，也可由孫輩請教長輩指導製作年糕，或一起觀看運動影片並進行簡單運動等。不僅能讓家人更了解失智者的需求，也能透過互動增進情感聯繫，讓新年的團聚更加溫馨有意義。

台灣失智症協會建議，過年期間家屬可陪伴失智者進行簡單、有趣的活動，讓他們保持參與感；圖為情境照。（圖取自freepik）

台灣失智症協會建議，過年期間家屬可陪伴失智者進行簡單、有趣的活動，讓他們保持參與感；圖為情境照。（圖取自freepik）

體諒失智者 減少壓力源

失智者看見熟悉親人可能很開心，但也可能在對陌生親友或熱鬧環境時不安，親友可主動自我介紹，避免「猜猜我是誰」等記憶測驗的遊戲，也建議來家中拜訪的親友時間錯開，避免過度刺激或疲累。

若觀察到失智者有無法適應的狀況，可減少人群和環境刺激，包含繁複布置造成的視覺壓力等，安排安靜空間，由熟悉的照顧者協助安撫，或適時引導他們進行喜愛的活動、美食分散注意力，以幫助穩定情緒，營造更輕鬆愉快的團聚氛圍。

注意飲食及居家安全

關注失智者的飲食分量，避免嗆咳或不適。可以選擇水果等健康食品來取代糖果和餅乾類零食，同時避免年糕、果凍等容易引發哽噎的食物。裝飾品方面，應避免擺放易碎或體積小的物品，以免造成危險或誤食。對於失智者經常活動的區域，應保持整潔，避免雜亂，確保環境安全，並提供熟悉、舒適的生活空間，讓失智者能在安心的環境中度過佳節。

保暖禦寒 善用防走失措施

春節期間是失智者走失的高峰期，加上寒冬氣候，走失帶來的意外風險更高。家屬應特別注意長輩的保暖衣物，將外套放在玄關顯眼處隨時提醒，並於每日出門前拍下當天照片，作為協尋依據。可在背包或衣物上配置緊急連絡卡、愛心布標，或衛星定位器等輔具，加強防走失安全。外出時，最好由兩位家人陪同，避免讓失智者單獨留在公共場所，必要時，可主動尋求志工或工作人員的協助。

台灣失智症協會提醒，失智者外出時，最好由兩位家人陪同，避免讓失智者單獨留在公共場所；圖為情境照。（圖取自freepik）

台灣失智症協會提醒，失智者外出時，最好由兩位家人陪同，避免讓失智者單獨留在公共場所；圖為情境照。（圖取自freepik）

照顧人力、藥物事先備妥

家人親友的支援固然重要，但符合長期照顧2.0服務資格的民眾（包括失能身心障礙者、50歲以上失智者、55歲以上原住民及65歲以上失能長者）仍可使用長照資源，需提前預約春節長照並留意各地服務資訊，相關問題敬請撥打1966，聯繫各地長照中心。

同時，回診及藥物相關事宜應提前準備。若有慢性病連續處方箋，可依中央健康保險署規定提前10天領藥，確保佳節時穩定用藥。此外，過年期間家人可觀察長輩的用藥狀況，協助分藥並做好記錄，不僅有助於穩定服藥，亦能更深入了解長輩的健康需求。

溫馨年節 友善從你我做起

可事先與平日較不熟悉失智家人狀況的親友溝通，讓他們了解失智者可能有的反應，以降低相處過程中的誤解。同時，失智者在外難免有無法配合之情事，隨身攜帶相關證明文件，可幫助他人理解，獲得包容。也呼籲大眾，失智友善從每個人做起，若觀察到失智家庭需要幫助，請不吝伸出援手，帶給失智家庭一份友善力量。

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