健康網》大掃除害腰痠背痛？ 醫推4營養顧好軟組織

醫師提到，過年長時間熬煮的大骨湯，也會釋放豐富膠原蛋白，有助維持肌肉、軟組織。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年大掃除容易肌肉拉傷，導致腰痠背痛；對此，板橋原力復健診所主治醫師王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文分享4種營養，幫助照顧肌肉軟組織，包含蛋白質食物如雞胸肉、牛肉；膠原蛋白如大骨湯、雞腳；維生素C如草莓、彩椒；抗氧化劑食物如番茄等。

●蛋白質：蛋白質是修復和增強肌肉的關鍵營養素，也是軟組織修復不可或缺的一部分，像是大家煮團圓飯可能都會用到的雞胸肉、牛肉和豬里肌，富含優質蛋白質，有助於修復受損的肌肉纖維。可以用清蒸或滷煮的方式烹調，健康又美味。另外像是雞蛋的蛋白和蛋黃，都含有豐富的蛋白質，是補充肌肉的重要來源；年菜中加入蒸蛋或煎蛋捲，不僅營養，還能提升口感。

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●膠原蛋白：膠原蛋白不只對骨骼很重要，對軟組織修復也很重要，能促進肌腱和韌帶的健康。像是滷豬腳和雞腳就富含膠原蛋白，幫助軟組織更有彈性。另外過年常喝的魚皮湯，也是健康補充膠原蛋白的好選擇，還能增加菜餚的口感。或是長時間熬煮的大骨湯，也會釋放豐富膠原蛋白。

醫師說，很多人會拿來做配料的彩椒菜也富含維生素C，能幫助修復軟組織損傷；圖為示意圖。（圖取自freepik）

●維生素C：維生素C能促進膠原蛋白的生成，並幫助修復軟組織損傷，像是過年必買的橘子這類柑橘類水果，就含有豐富的維生素C，既清爽又營養。另外像是草莓，也富含抗氧化物質與維生素C，可以作為甜點或直接食用。另外，很多人會拿來做配料的彩椒和花椰菜，也富含維生素C。

●抗氧化劑：抗氧化劑可以減少運動後的肌肉發炎和軟組織損傷像是冬天盛產的番茄，就含有大量茄紅素，有助於抗發炎，適合加入炒蛋或湯品中。

別怕腰痠背痛！醫師推薦4種營養，幫助照顧肌肉軟組織。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

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