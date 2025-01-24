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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》大掃除不只清房子！醫：男生「定期清槍」有4好處

2025/01/24 21:47

高銘鴻表示，舊精子品質不佳，如果長期不排出，將影響新精子的活力和健康；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

高銘鴻表示，舊精子品質不佳，如果長期不排出，將影響新精子的活力和健康；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆新年即將到來，許多人忙著進行大掃除，清理家中舊物，但你是否也考慮過「體內大掃除」呢？腸胃需要透過幫助排便來「大掃除」，男性也需要「清槍」，不只是為了紓壓，還有4項優勢。

三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文表示，呼籲男性應定期自慰，不僅能紓壓，還有4優勢助於維護身體健康，包含維持精蟲品質、攝護腺健康、改善睡眠品質，還能釋放多巴胺以提升專注力。

高銘鴻指出，自慰並非單純為了心理滿足，還具備多項健康好處，堪稱「身體保健的功課」。他列出自慰的4大優勢，鼓勵男性適時進行體內「大掃除」。

1. 維持精蟲品質：高銘鴻表示，舊精子品質不佳，如果長期不排出，將影響新精子的活力和健康。他強調，定期排精有助於更新精子，為生殖健康提供保障。

2. 攝護腺健康：精液的一部分由攝護腺分泌，長期不排出容易導致攝護腺鈣化或發炎。高銘鴻提醒，定期排精能避免液體堆積，有助於維持攝護腺健康。

3. 改善睡眠品質：「睡前打一發，打完好睡覺」高銘鴻提到，自慰能促使身體釋放荷爾蒙與神經傳導物質，幫助放鬆，減輕壓力，有助於提升睡眠質量。

4. 提升專注力：針對部分人認為自慰會降低專注力的說法，高銘鴻駁斥這是錯誤觀念。他指出，自慰過程中，大腦會釋放多巴胺，反而能提升專注力，幫助更快完成工作。

高銘鴻強調，適當的自慰行為對身心都有好處。他呼籲男性不要過度壓抑自然需求，適時為自己的「小兄弟」安排大掃除，為健康加分。不論年齡，男性都應正視自身健康需求，若有相關問題或困擾，也可諮詢專業泌尿科醫師，獲得正確建議與幫助。

高銘鴻提到，自慰能促使身體釋放荷爾蒙與神經傳導物質，幫助放鬆，減輕壓力，有助於提升睡眠質量；圖為情境照。（圖取自freepik）

高銘鴻提到，自慰能促使身體釋放荷爾蒙與神經傳導物質，幫助放鬆，減輕壓力，有助於提升睡眠質量；圖為情境照。（圖取自freepik）

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