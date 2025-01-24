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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

宜蘭61家長照機構 春節住宿不打烊

2025/01/24 14:08

宜蘭春節期間仍持續提供部分長照2.0服務，包括居家服務、日間照顧等。圖為機構人員陪伴長者過年。（宜蘭縣衛生局提供）

宜蘭春節期間仍持續提供部分長照2.0服務，包括居家服務、日間照顧等。圖為機構人員陪伴長者過年。（宜蘭縣衛生局提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭春節期間仍持續提供部分長照2.0服務，包括居家服務、日間照顧、家庭托顧、專業服務、交通接送服務、喘息服務及餐飲服務等，其中有61家住宿式服務機構24小時不打烊，長輩可留在機構過年圍爐，迎接新年到來。

宜蘭縣衛生局表示，年節期間為減輕身心失能家庭負擔，長照服務單位有提供預約春節長照服務，讓照顧服務不間斷，民眾可向服務單位詢問或撥打1966長照服務專線諮詢，並請提前預約，有利安排連結服務資源。

宜蘭截至去（2024）年底，住宿式服務機構共計61家，包括老人福利機構38家、一般護理之家6家、住宿式長照機構7家、精神護理之家2家及身心障礙福利機構8家，總計可服務人數4536人，目前實際服務3812人，春節期間均提供不打烊服務。

衛生局指出，感謝機構第一線工作人員，在年節期間也提供有需要長照的家庭24小時服務，有如類家人的陪伴，讓長輩第二個「家」備感溫馨並更添年味，提醒民眾若有長照服務需求，請隨時撥打1966專線，透過專業協助減輕照顧負擔。

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