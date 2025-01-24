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健康網》健康食品糖分竟超標 能量棒、果汁都上榜

2025/01/24 07:30

營養師提醒，早餐穀片、果汁、能量棒、希臘式優格、果乾、燕麥奶，是容易踩雷的隱藏高糖食物；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養師提醒，早餐穀片、果汁、能量棒、希臘式優格、果乾、燕麥奶，是容易踩雷的隱藏高糖食物；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多主打健康的食品，可能含有「隱藏糖分」，長期攝取可能影響血糖控制、增加肥胖風險。營養師張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」提醒，早餐穀片、果汁、能量棒、希臘式優格、果乾、燕麥奶，在選購時注意，固體食物每100克有超過15克的糖，或液體食物每100毫升有超過7.5克的糖，就算高糖！

糖分容易超標的健康食品

●早餐穀片：很多穀片為了增加風味，會額外添加糖分，建議選擇無糖或低糖，並搭配蛋白質，以穩定血糖。

●果汁：雖然是水果，但去除了膳食纖維，導致糖分快速吸收，容易引起血糖波動，建議吃水果還是以整顆果皮、果肉一同食用為佳。

●能量棒：雖然含蛋白質與纖維，但部分產品為了口感，添加過多糖分，另外因為要「快速」補充能量，因此碳水化合物不可能少，選擇時需仔細查看營養標示。

●希臘式優格：調味優格往往含有額外糖分。希臘「式」優格在加工程序會加入「增稠劑」或「鮮奶油」，打造像希臘優格濃郁綿密的口感。建議注意成分表，是不是有添加了鮮奶油、刺槐豆膠、果膠等增稠劑的成分。

●果乾：製作過程可能額外添加糖，且水分減少後糖分濃縮，很不小心就會吃過量，建議裝在碗裡吃，可以更有意識的注意攝取量。

●燕麥奶：植物奶可能額外添加糖，以提升口感，另外燕麥奶其實是碳水化合物，一杯燕麥奶的碳水化合物含量可能高達半碗白飯。

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