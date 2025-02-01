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健康 > 護眼顧齒

健康網》25年後近半數有近視 研究：兒時戴隱眼長大效果仍在

2025/02/01 16:04

研究發現，兒童配戴多焦點隱形眼鏡，能有效減緩眼睛的生長速度，且在療程結束後，較果仍在；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究發現，兒童配戴多焦點隱形眼鏡，能有效減緩眼睛的生長速度，且在療程結束後，較果仍在；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕2050年時，世界上近5成（約50億）的人有近視眼，休士頓大學初步研究發現，幫7-11歲兒童配戴多焦點隱形眼鏡，可以有效減緩眼睛的生長速度，並減少兒童近視的程度，而且在療程結束後，較果仍在，研究發表於《JAMA眼科》（JAMA Ophthalmology）。

休士頓大學視光學院教授、臨床科學系主任大衛·伯恩森（音譯David Berntsen）表示，很多人會擔心，當停止使用近視控制隱形眼鏡時，度數可能會比正常情況升得更快，但研究結果顯示，當年齡較大的青少年停止佩戴這些近視控制鏡片後，會恢復到年齡相符的生長速度。

伯恩森提到，由於高度近視與晚年威脅視力的眼疾有關，如視網膜剝離和青光眼，因此在兒童時期，若能控制近視度數，可以預防未來可能發生的眼疾。

第一次研究找了294位7-11歲的近視兒童，被隨機分配佩戴單光隱形眼鏡或多焦點隱形眼鏡，其中包含+2.50屈光度（高倍數）與+1.50屈光度（中倍數），3年後發現，與單光組與中倍數組相比，高倍數組的兒童近視度數發展與眼睛生長速度最慢。

有248位兒童繼續參加第二次研究，這次所有受試者都配戴+2.50屈光度（高倍數）眼鏡2年，第3年開始配戴單光隱形眼鏡，以觀察是否依然有效。發現所有年齡層的眼睛生長速度都有 0.03毫米／年的小幅增長，但值得注意的是，眼睛生長的整體速度與年齡預期的速度，沒有不同，也沒有證據顯示眼睛生長速度過快。

此外，其他近視治療方法的研究，例如角膜塑型片或控制度數的隱形眼鏡，顯示治療停止後的反彈效應（比年齡正常的眼睛生長速度更快）。

研究人員說明，雖然單一度數的眼鏡與隱形眼鏡可以矯正近視視力，但它們無法治療根本問題，正常來說遠處物體的影像會聚焦在視網膜，但近視會使影像聚焦在視網膜前面的一點上，且會比正常情況長得更長。相較之下，軟式多焦隱形眼鏡可以矯正兒童近視視力，同時透過減緩眼睛生長，以減緩近視加深。

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