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健康網》冬季厚重毛衣、帽T很難乾？這樣晾曬 乾得更快！

2025/01/25 11:53

沒有烘衣機的人都知道要把握好天氣洗衣服。然就算是大晴天，還是有部分區域很難晾乾。（圖取自PhotoAC）

沒有烘衣機的人都知道要把握好天氣洗衣服。然就算是大晴天，還是有部分區域很難晾乾。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在台灣的冬季，即使沒有下雨，衣服仍然很難晾乾。日本媒體《Hint-Pot》報導，洗潔劑品牌在日本的官方推特分享晾衣服的技巧，讓不少人直呼「我就是要這個！」

冬季時不少人會穿著較厚的帽T，或是連帽外套，兜帽內部往往不容易乾燥。有些人會在外層乾了以後將兜帽塞進衣架，才方便露出兜帽背面區域。然品牌端提出一項做法：「逆萬歲曬法」。也就是將帽T倒過來，用衣夾夾住下襬，固定在衣架上，再掛起來，就像一個人舉手高喊萬歲，但是上下顛倒；如此腋下與兜帽內側都能晾乾。

不少日本網友相當驚訝，直呼以前沒想過這招，那幾個地方真的很難晾乾。另有網友建議，可先正常掛著曬，乾到一定程度再用逆萬歲曬法。若不喜歡下襬有曬衣夾痕跡，可以先將下襬往外摺一小段，再夾起來。

連帽上衣很難乾？日本清潔品牌提供特別的曬法。（圖取自PhotoAC）

連帽上衣很難乾？日本清潔品牌提供特別的曬法。（圖取自PhotoAC）

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