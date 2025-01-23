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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》客製化排卵針劑量+養卵5寶 助妳好孕到

2025/01/23 20:47

醫師建議，打排卵針若只有1顆卵成熟，可以多個週期取卵，多蒐集幾顆胚胎，能夠增加懷孕的機率；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，打排卵針若只有1顆卵成熟，可以多個週期取卵，多蒐集幾顆胚胎，能夠增加懷孕的機率；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女性每個月經週期通常僅排出一顆成熟卵子，而施打排卵針可促進更多濾泡發育成熟，增加成熟卵子的數量，提高受孕的可能性。茂盛醫院不孕症科主治醫師謝昀樵指出，排卵針劑量並不是越高越好，會根據AMH數值與個人體質去客製化調配。另，也可透過養卵5寶（DHEA、Q10、維生素D3、葉酸、肌醇）改善卵子的品質，提升懷孕成功機會。

謝昀樵指出，誘導排卵能有效提升懷孕機率，在不孕症療程中都會進行誘導排卵，常見的誘導排卵方式根據刺激程度由輕至重，分別為口服排卵藥、短效型排卵針及長效型排卵針。而在誘導排卵方式的選擇，主要會根據AMH數值與個人體質去客製化調配。

排卵針劑量高低與排卵關聯

謝昀樵強調，排卵針劑量並不是越高越好，卵子數較少的女性即使施打高劑量排卵針，效果也不一定顯著；卵子數較多的女性劑量過高則有可能會導致卵巢過度刺激症候群（OHSS），造成身體出現腹水、腹痛、噁心想吐等副作用。在評估排卵針劑量時，通常會檢測患者的AMH值，先了解卵巢中卵泡庫存量有多少，再決定用於誘導排卵的排卵針劑量。

誰需要提高排卵針劑量？

●年齡較長（大於35歲）。

●基礎卵泡較少。

●腦下腺功能不足。

謝昀樵表示，由於每個人身體狀況不同，對施打排卵針後的反應也會有所差異，相同排卵針劑量對某些人來說可能不足，但對某些人卻可能過度。因此何時需要提高劑量，仍得由臨床醫師判斷。

短效型與長效型排卵針差異。（茂盛醫院提供）

短效型與長效型排卵針差異。（茂盛醫院提供）

長效／短效型排卵針優缺點

謝昀樵說明，排卵針可分為兩種類型：每療程僅需施打兩針的長效型針劑，以及需每日施打的短效型針劑。兩者除了施打頻率不同，劑量也有差異。

長效型排卵針劑量較高，因此並非適合所有患者。相比之下，短效型排卵針具備靈活性，能根據患者的身體狀況調整劑量，具體化療程效果更佳。一般醫師會優先建議患者選擇短效型排卵針療程，可在療程中視卵泡發育狀況調整劑量，療程效果上也會比較好。

成熟高品質卵子 增加受孕機率

除了卵子的數量，卵子的品質對懷孕的成功率也至關重要。謝昀樵指出，成功受孕需要成熟且高品質的卵子，因為品質較差的卵子可能無法順利發育成可植入的胚胎，甚至可能導致植入失敗、著床困難或流產等情況。可通過採取「養卵五寶」等方法，可以改善卵子的品質，進一步提升懷孕成功的機會。

養卵五寶

DHEA：提升卵子質量、降低高齡婦女流產率。
Q10：提高卵子質量、卵巢功能。
維生素D3：加強濾泡發育與卵子品質、卵巢功能。
肌醇：幫助卵子成熟、提高受精率&懷孕率。
葉酸：改善不規則排卵、幫助早期胚胎發育。

謝昀樵也提醒，排卵針建議在每天同一個時間施打，施打時間盡量不要差超過兩個小時，以免影響濾泡生長。若不小心忘記，請立即聯繫醫療團隊，詢問是否需要補打。若錯過施打時間，可能會對療程結果產生影響，建議患者務必準時按醫囑施打，以確保療程順利進行。

更多排卵針相關資訊，可上茂盛醫院生殖醫學中心查詢。

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