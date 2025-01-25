健康網》新春「瘦腰」攻略！ 國健署授4撇步

國健署分享新春4大瘦腰攻略，年菜均衡不過量、每週150分鐘身體活動、正確量腰圍、定期健檢；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節將至，相信各位已迫不及待要吃吃喝喝迎新年了！國健署特別在臉書專頁「國民健康署」及網頁發文提醒，享受美食之餘也別忘了要適量飲食，守護腰圍，並分享4大瘦腰攻略，年菜均衡不過量，健康烹調無負擔、每週150分鐘身體活動，舒展筋骨、學會正確量腰，掌握腰圍數值、定期健檢，及早發現問題，幫助民眾守護健康。

守護腰圍4秘訣

●年菜均衡不過量，健康烹調無負擔：根據「我的餐盤」6口訣，建議早晚1杯奶、水果拳頭大、菜比水果多一點、飯和蔬菜一樣多、豆魚蛋肉1掌心、堅果種子1茶匙。料理方面，選擇清蒸、水煮、烘烤、清燉、涼拌更健康。

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●每週150分鐘身體活動、舒緩筋骨：例如：健走、跳舞、太極拳、桌球、羽毛球或騎腳踏車，也可搭配伸展操和瑜伽等柔軟度訓練，有助於舒緩緊繃的肌肉，減少腰部脂肪堆積。

國健署表示，每週應安排150分鐘的身體活動，如跳舞、健走等，減少腰部脂肪堆積；圖為情境照。（圖取自freepik）

●正確掌握腰圍數值4方法：早晨空腹時自然站立，除去腰部覆蓋的衣物後，將皮尺繞過腰部，通過腹部中線（骨盆上緣與肋骨下緣之間的中點），並確保皮尺與地面平行，緊貼皮膚但不擠壓，維持正常呼吸，在吐氣結束時量取腰圍。此外，成年男性標準腰圍應小於90公分、女性小於80公分，從未量過腰圍者，建議立即測量，檢視自己及家人的腰圍是否超標。

●放寬成人健檢年齡，提早發現問題控制健康：自114年起，國健署將免費成人健康檢查的適用年齡範圍進一步放寬，30-39歲每5年一次、40-64歲每3年一次、65歲以上每年一次。

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