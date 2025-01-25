自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》新春「瘦腰」攻略！ 國健署授4撇步

2025/01/25 10:22

國健署分享新春4大瘦腰攻略，年菜均衡不過量、每週150分鐘身體活動、正確量腰圍、定期健檢；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署分享新春4大瘦腰攻略，年菜均衡不過量、每週150分鐘身體活動、正確量腰圍、定期健檢；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節將至，相信各位已迫不及待要吃吃喝喝迎新年了！國健署特別在臉書專頁「國民健康署」及網頁發文提醒，享受美食之餘也別忘了要適量飲食，守護腰圍，並分享4大瘦腰攻略，年菜均衡不過量，健康烹調無負擔、每週150分鐘身體活動，舒展筋骨、學會正確量腰，掌握腰圍數值、定期健檢，及早發現問題，幫助民眾守護健康。

守護腰圍4秘訣

●年菜均衡不過量，健康烹調無負擔：根據「我的餐盤」6口訣，建議早晚1杯奶、水果拳頭大、菜比水果多一點、飯和蔬菜一樣多、豆魚蛋肉1掌心、堅果種子1茶匙。料理方面，選擇清蒸、水煮、烘烤、清燉、涼拌更健康。

●每週150分鐘身體活動、舒緩筋骨：例如：健走、跳舞、太極拳、桌球、羽毛球或騎腳踏車，也可搭配伸展操和瑜伽等柔軟度訓練，有助於舒緩緊繃的肌肉，減少腰部脂肪堆積。

國健署表示，每週應安排150分鐘的身體活動，如跳舞、健走等，減少腰部脂肪堆積；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署表示，每週應安排150分鐘的身體活動，如跳舞、健走等，減少腰部脂肪堆積；圖為情境照。（圖取自freepik）

●正確掌握腰圍數值4方法：早晨空腹時自然站立，除去腰部覆蓋的衣物後，將皮尺繞過腰部，通過腹部中線（骨盆上緣與肋骨下緣之間的中點），並確保皮尺與地面平行，緊貼皮膚但不擠壓，維持正常呼吸，在吐氣結束時量取腰圍。此外，成年男性標準腰圍應小於90公分、女性小於80公分，從未量過腰圍者，建議立即測量，檢視自己及家人的腰圍是否超標。

●放寬成人健檢年齡，提早發現問題控制健康：自114年起，國健署將免費成人健康檢查的適用年齡範圍進一步放寬，30-39歲每5年一次、40-64歲每3年一次、65歲以上每年一次。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中