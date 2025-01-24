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健康網》零失敗！農業部教你做「地瓜泥煎鯖魚排」
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕鯖魚是台灣沿海的重要漁獲，以花腹鯖為主，另外也有少量白腹鯖！農業部在臉書專頁發文表示，冬季的鯖魚肉質肥美，料理方式也非常多元，油炸、煎、烤、清蒸都可以。另外，農業部教大家做「地瓜泥煎鯖魚排」，可以說是零失敗料理，只要把握四步驟，就能快速上桌。
地瓜泥煎鯖魚排
●準備材料
鯖魚1片、地瓜300克、青花菜50克、黃甜椒50克、鹽1/4小匙、糖1小匙。
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●製作方法
1.將地瓜去皮、切塊，放入鍋中煮熟後，取出加調味料，放入果汁機打成泥狀備用。
2.鍋中加入油，放入鯖魚片煎熟後取出，放置一旁備用。
3.將青花菜、黃甜椒切一口大小，加入滾水中氽燙2-3分鐘後，撈起備用。
4.將地瓜泥、鯖魚片、青花菜、黃甜椒，排入盤中就完成啦！
加蔬菜更美味
農業部提到，這道料理放了非常多的蔬菜，搭配肉質鮮美的鯖魚，不僅美味營養，還不用怕胖。另外，大家可以換成自己喜愛的蔬菜，用健康的方式，品嘗鯖魚的美味！
農業部漁業署表示，花腹鯖魚經常在日式定食看到，其蛋白質含量名列前茅、且有豐富omega-3不飽和脂肪酸，DHA、EPA等含量高，幫助幼兒腦部發育、視力維持；且富含鐵、菸鹼酸。
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