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健康網》超簡單家常菜！ 營養師教免油炸健康版「芋頭排骨」

2025/01/24 09:30

營養師分享免油炸的芋頭排骨做法，4步驟就能輕鬆上桌，相當簡單。（圖取自何沂霖臉書）

營養師分享免油炸的芋頭排骨做法，4步驟就能輕鬆上桌，相當簡單。（圖取自何沂霖臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信不少芋頭控都愛「芋頭排骨」這道料理，也是許多家庭常見的菜色，但許多食譜都指出要先炸過再煮，較為麻煩。因此，營養師何沂霖在臉書專頁「何沂霖 營養師」發文分享了不需要油炸、簡單版的芋頭排骨，4步驟就能上桌，相當容易，也更加健康。

準備材料

芋頭300公克左右（挑自己吃得完的大小）、排骨600公克、蒜頭、蔥、醬油、米酒、糖（或用味醂）。

料理4步驟

1.冷水下排骨，加米酒、蔥、薑，煮滾後把排骨洗乾淨。

2.熱鍋放油，油建議稍微多加一點，再放入蒜頭、蔥爆香，香味出來後放入芋頭煎，煎到大部分金黃色後加入排骨，排骨也上色後，加醬油、鹽巴、糖調味，再加一點味醂中和，接著加水蓋過食材一半，稍微煮一下至滾。

3.電鍋放2杯水，將上述食材們放進電鍋中。

4.煮熟後可以稍微翻攪一下，有一些芋頭壓成芋泥，有一些塊狀的芋頭的留著。吃之前可以再灑一些蔥花。

何沂霖說，自己做的過程可以減少過多醬油、鹽巴、糖調味，更加健康。另外，她提醒，芋頭跟其他原型澱粉一樣，富含纖維、礦物質跟維生素，是一個非常好的澱粉來源，但別忘記再怎麼健康，也是屬於澱粉類食物，若要食用，記得可以將平常的飯量減半。

營養師表示，芋頭營養價值高，富含纖維、礦物質跟維生素，是一個非常好的澱粉來源；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，芋頭營養價值高，富含纖維、礦物質跟維生素，是一個非常好的澱粉來源；示意圖。（圖取自freepik）

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