健康網》9種麻荖熱量比一比！ 花生排7 「它」第1

營養師分享9種麻荖熱量，最高是南瓜籽口味、最低是米花口味，而常見的花生口味僅排第7名；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年期間家家戶戶桌上都擺滿了各式零嘴，飯後和親友聊天時吃上一些，真是再幸福不過了。在多樣化的選擇中，麻荖更是不可缺少的傳統美味。好食課營養師Anna李宜樺在臉書專頁「好食課」發文分享9種麻荖熱量，熱量最高是南瓜籽口味，1顆135大卡、最低是米花口味，1顆104大卡，而常見的花生口味僅排第7名，1顆111大卡。

李宜樺提醒，麻荖小小1顆，熱量不容小覷，吃下2顆將近吃下1碗白飯，務必適量攝取。她以1顆30公克的麻荖計算彙整熱量圖鑑（見下圖），並視各店家配方、作法不同，略有差異。

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營養師分享9種麻荖熱量圖鑑。（圖取自好食課臉書）

李宜樺以花生麻荖為例指出，1位60公斤成人吃1顆（111大卡）需要慢走32分鐘，或騎腳踏車28分鐘才能消耗完。吃多也要多動，才不會年後囤積脂肪，影響健康。

國健署分享，據過去的體重控制電話訪問調查發現，近4成（39%）民眾在過年期間體重增加，平均增加1.7公斤，另外過年期間近5成（48%）的民眾運動量比平常少，46%民眾運動量與平常一樣，僅6%運動量比平常多。因此，國健署提供3個年節運動妙方。

●第1招，與親友快樂動起來：春節享受美食別忘了運用出外拜年、探親訪友和全家出遊的機會，把握「快樂動」及每週150分鐘以上中度身體活動的原則，把身體活動融入日常生活，就近運用社區公園、健走步道、自行車道或免費開放學校運動場、運動中心，邀請親朋好友一同動起來。

春節享受美食別忘了與親友一起動起來，去就近的自行車道、社區公園、健走步道都是不錯的選擇；示意圖。（圖取自freepik）

●第2招，健走：只要穿著輕便服裝、運動鞋，加快平常走路速度，達到微流汗程度，即為中度身體活動，建議每日至少健走1萬步，健康有活力。此外，國健署教授1個健走小口訣：「抬頭挺胸縮小腹、雙手微握放腰部、自然擺動肩放鬆、邁開腳步向前行。」記得口訣，就能輕鬆將健走融入於生活中。

●第3招，準備充足、做好暖身：不論是戶外還是室內活動，運動前都要做暖身運動、檢視是否配妥禦寒裝備、運動時不飲用酒精飲料、疾病患者應先與醫師商討合適運動方式和準備藥物，如果空氣品質不佳，應減少外出、戴口罩，或改成在家中做健康操，享受運動時也要記得愛護自己身體。

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