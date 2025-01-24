自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》9種麻荖熱量比一比！ 花生排7 「它」第1

2025/01/24 08:30

營養師分享9種麻荖熱量，最高是南瓜籽口味、最低是米花口味，而常見的花生口味僅排第7名；示意圖。（資料照）

營養師分享9種麻荖熱量，最高是南瓜籽口味、最低是米花口味，而常見的花生口味僅排第7名；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年期間家家戶戶桌上都擺滿了各式零嘴，飯後和親友聊天時吃上一些，真是再幸福不過了。在多樣化的選擇中，麻荖更是不可缺少的傳統美味。好食課營養師Anna李宜樺在臉書專頁「好食課」發文分享9種麻荖熱量，熱量最高是南瓜籽口味，1顆135大卡、最低是米花口味，1顆104大卡，而常見的花生口味僅排第7名，1顆111大卡。

李宜樺提醒，麻荖小小1顆，熱量不容小覷，吃下2顆將近吃下1碗白飯，務必適量攝取。她以1顆30公克的麻荖計算彙整熱量圖鑑（見下圖），並視各店家配方、作法不同，略有差異。

營養師分享9種麻荖熱量圖鑑。（圖取自好食課臉書）

營養師分享9種麻荖熱量圖鑑。（圖取自好食課臉書）

李宜樺以花生麻荖為例指出，1位60公斤成人吃1顆（111大卡）需要慢走32分鐘，或騎腳踏車28分鐘才能消耗完。吃多也要多動，才不會年後囤積脂肪，影響健康。

國健署分享，據過去的體重控制電話訪問調查發現，近4成（39%）民眾在過年期間體重增加，平均增加1.7公斤，另外過年期間近5成（48%）的民眾運動量比平常少，46%民眾運動量與平常一樣，僅6%運動量比平常多。因此，國健署提供3個年節運動妙方。

●第1招，與親友快樂動起來：春節享受美食別忘了運用出外拜年、探親訪友和全家出遊的機會，把握「快樂動」及每週150分鐘以上中度身體活動的原則，把身體活動融入日常生活，就近運用社區公園、健走步道、自行車道或免費開放學校運動場、運動中心，邀請親朋好友一同動起來。

春節享受美食別忘了與親友一起動起來，去就近的自行車道、社區公園、健走步道都是不錯的選擇；示意圖。（圖取自freepik）

春節享受美食別忘了與親友一起動起來，去就近的自行車道、社區公園、健走步道都是不錯的選擇；示意圖。（圖取自freepik）

●第2招，健走：只要穿著輕便服裝、運動鞋，加快平常走路速度，達到微流汗程度，即為中度身體活動，建議每日至少健走1萬步，健康有活力。此外，國健署教授1個健走小口訣：「抬頭挺胸縮小腹、雙手微握放腰部、自然擺動肩放鬆、邁開腳步向前行。」記得口訣，就能輕鬆將健走融入於生活中。

●第3招，準備充足、做好暖身：不論是戶外還是室內活動，運動前都要做暖身運動、檢視是否配妥禦寒裝備、運動時不飲用酒精飲料、疾病患者應先與醫師商討合適運動方式和準備藥物，如果空氣品質不佳，應減少外出、戴口罩，或改成在家中做健康操，享受運動時也要記得愛護自己身體。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中