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健康網》火鍋料熱量紅綠燈！ 營養師：它超油堪比「肥肉」

2025/01/23 17:20

營養師建議，吃鍋選擇綠燈區火鍋料，或是最好選擇原型食物，健康不怕胖；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師建議，吃鍋選擇綠燈區火鍋料，或是最好選擇原型食物，健康不怕胖；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕圍爐吃鍋闔家團圓之餘，卻也抱著大快朵頤後體重失控的矛盾心情？對此，營養師李婉萍在臉書專頁個人網站將常見火鍋料分成紅綠燈，其中百頁豆腐、貢丸、米血糕、燕餃及龍蝦沙拉丸屬紅燈區，吃一點就容易爆卡，如光是50克百頁豆腐熱量達109大卡，且蛋白質少、油脂高，「整塊跟肥肉一樣就是油！」建議少吃紅燈區，改選綠燈區，或最好以原型食物為主，健康不發胖。

常見12種火鍋料熱量比一比

紅燈區：百頁豆腐（1塊50克）109大卡、貢丸（1個）71大卡、米血糕（1個35克）66大卡、燕餃（1個）52大卡、龍蝦沙拉丸（1個）50大卡。

黃燈區：魚餃（1個）46大卡、起司麻吉燒（1個）38大卡、水晶餃（1個）33大卡、鑫鑫腸（1個）28大卡、甜不辣（1個）28大卡。

綠燈區：竹輪（1個）24大卡、魚卵捲（1個）24大卡、炸三角豆腐（1個）22大卡、蟹味棒（1個）16大卡。

營養師將常見12種火鍋料熱量分成紅黃綠燈區。（圖取自李婉萍臉書專頁）

營養師將常見12種火鍋料熱量分成紅黃綠燈區。（圖取自李婉萍臉書專頁）

李婉萍建議，吃火鍋料應控制在300大卡內，紅燈區盡量不選、黃燈區適量、綠燈區則是全選也不易爆卡。尤其是紅燈區，吃3-4個基本上就超過，舉例來說，百頁豆腐熱量高、蛋白質含量少，且油脂很高，整塊跟肥肉一樣就是油；1顆貢丸熱量70大卡，吃3顆就等於1碗飯。況且，當正餐還會搭配飯、麵等澱粉主食，即使只吃肉片、海鮮搭配火鍋料還是有機會熱量爆表，因此建議盡量不選紅燈區。

李婉萍進一步指出，龍蝦沙拉丸、魚餃、燕餃、起司麻吉燒、水晶餃等皆屬包餡料的火鍋料，熱量也都落在吃4個約等於吃1碗飯，喜歡吃的朋友可自行代換。此外，特別提醒，高血壓患者，記得要選綠燈區的吃。

最後，李婉萍呼籲，吃火鍋最好還是以原型食物為主，聚會總是難免，且有些火鍋料就是好吃，不想吃完有負擔，最好選「綠燈區」熱量最少，開心享受火鍋，不怕胖！

營養師指出，百頁豆腐熱量、油脂高，建議盡量避免；示意圖。（資料照）

營養師指出，百頁豆腐熱量、油脂高，建議盡量避免；示意圖。（資料照）

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