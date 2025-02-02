健康網》地瓜、馬鈴薯營養PK！ 醫：前者「這樣吃」纖維增

李柏賢說，地瓜（右）帶皮吃膳食纖維更高；馬鈴薯（左）維生素C、B6較高，有助於增強免疫功能等；示意圖。（圖取自freepik，健康網合成）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喜歡吃地瓜和馬鈴薯的人，知道它們之間的營養差異嗎？林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文表示，地瓜的熱量、碳水化合物等營養較高，帶皮吃膳食纖維更高，抗氧化、抗發炎的能力也比較強；馬鈴薯的維生素C、B6較高，有助於增強免疫功能、促進膠原蛋白合成，蛋白質及鉀也高，適合腸躁症病友。

地瓜

●為地下根，發芽後仍然可以食用。

●熱量較高，每100克熱量為86大卡，馬鈴薯則為77大卡。

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●碳水化合物較高，每100克為20克，馬鈴薯則為17克。

●升糖指數較低（血糖較穩）；膳食纖維較高，帶皮吃則更高；鉀、鎂、鈣、鐵等礦物質含量較高。

●抗氧化、抗發炎能力較強，特別是紅地瓜（β-胡蘿蔔素）和紫地瓜（花青素）。此外，地瓜維生素A、β-胡蘿蔔素較高，有助於維持視力健康、增強免疫力，並促進皮膚與黏膜的正常功能。

李柏賢說，地瓜有較高的膳食纖維、抗性澱粉、抗氧化成分，特別適合腸胃敏感、便秘，或需改善腸道菌叢的人群；示意圖。（圖取自photoAC）

馬鈴薯

●為地下莖，發芽後不建議食用，因為發芽的馬鈴薯可能含，有龍葵鹼（Solanine）和卡茄鹼（Chaconine）等生物鹼，這些化合物在馬鈴薯發芽或變綠時，濃度會增加，食用過量可能會導致食物中毒。

●維生素C、B6較高，有助於增強免疫功能、促進膠原蛋白合成，並支持神經系統，與能量代謝的正常運作。

●高鉀，但其他礦物質較低，蛋白質較高；屬於低腹敏、無甘露醇飲食，較適合腸躁症病友。

●抗性澱粉和果寡糖（FOS），可作為腸道益生菌（如雙歧桿菌、乳酸菌）的食物來源，有助於改善腸道菌相，並增強腸道屏障功能。

關於胃腸道健康

李柏賢提到，就胃腸道健康而言，地瓜有較高的膳食纖維、抗性澱粉、抗氧化成分及低升糖指數，對腸道健康更有益，特別適合腸胃敏感、便秘，或需改善腸道菌叢的人群。然而，若追求更低纖維者，如腸胃不耐高纖維飲食、腸躁症，盡量選去皮的馬鈴薯，可能較為合適。

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