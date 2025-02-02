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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》按4穴位消水腫！ 中醫曝代謝「黃金穴」是太谿

2025/02/02 11:10

中醫師分享，工作久坐、熬夜追劇、節日大吃大喝過後，消水腫的方法；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師分享，工作久坐、熬夜追劇、節日大吃大喝過後，消水腫的方法；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕工作久坐、熬夜追劇、節日大吃大喝後，全身變得很腫嗎？澄品中醫診所中醫師謝璨如在臉書專頁「澄品中醫」發文分享，能消水腫的4大穴道：曲池穴有助於排除體內濕氣；太谿穴是排水腫、提升代謝的「黃金穴」；豐隆穴是健脾化濕的「明星穴道」，對改善水腫、平衡體內濕氣特別有效；三陰交穴對改善水腫、調節內分泌、養血活血都有效。

肺經—曲池穴

位於手肘外側彎曲處，這個穴位屬於肺經的重要節點，具有清熱解毒、祛濕消腫的功效。不僅有助於排除體內濕氣，還對皮膚問題和腫脹有緩解作用。

●按摩技巧：用拇指輕輕按壓，每次5-10秒，重複2-3分鐘，一天數次。按壓時以酸脹感為佳，不需用力過猛。

腎經—太谿穴

位於腳踝內側凸起的足踝骨與跟腱之間，是腎經的重要穴位。具有補腎益氣、促進水液代謝的功效，是排水腫、提升代謝的「黃金穴」。

●按摩技巧：用拇指輕輕按壓，每次5-10秒，重複2-5分鐘，一天數次。配合深呼吸進行，效果更佳！

中醫師表示，太谿穴具有補腎益氣、促進水液代謝的功效；示意圖。（資料照）

中醫師表示，太谿穴具有補腎益氣、促進水液代謝的功效；示意圖。（資料照）

胃經—豐隆穴

位於小腿外側，膝蓋下方約8至10公分處，脛骨外緣旁的穴位。豐隆是健脾化濕的「明星穴道」，能調節脾胃功能，幫助清除體內多餘水分，對改善水腫、平衡體內濕氣特別有效！

●按摩技巧：以拇指按壓或用指關節揉按，保持輕柔且均勻的力度，每次2-5分鐘。按壓時配合上下推揉，感覺微微酸脹即可。

脾經—三陰交穴

位於小腿內側，腳踝內側凸起的骨頭，往上約三指寬處，是脾經、肝經、腎經三條經絡交會的重要穴位！此穴能健脾益氣、調理水液代謝、氣血循環，對改善水腫、調節內分泌、養血活血都有顯著功效，被稱為「女性養生第一穴」。

●按摩技巧：用拇指輕輕按壓或畫圈揉按，每次3-5分鐘，雙腿輪流進行。按壓時感到酸脹即可，早晚各一次效果更好。

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