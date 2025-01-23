健康網》擔心「泌尿道發炎」打擾假期？ 醫授4秘訣遠離

醫師提醒，打麻將也要起來動一動，多喝水，並在有尿意時，起身上廁所，護泌尿道健康；圖為情境照。（圖取自pakutaso）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年開心玩，泌尿道也要顧！民權精睿泌尿科診所院長朱信誠表示，過年飲食、作息大放縱，使年間因泌尿道發炎不適的患者增加，因此為此整理4過年撇步，包括：年夜飯吃法、打麻將動一動、塞車不憋尿及作息別亂掉，開心過年顧好泌尿道健康。

朱信誠在臉書專頁「冷靜看診 溫柔守護 泌尿科 朱信誠醫師｜台北中山 男性學 增大 增粗 變硬」發文分享，春節總會有許多泌尿道發炎患者就診，因為過年大家都在趕場跑親戚、打麻將、吃大餐，一不小心就會讓泌尿道發炎找上門！因此分享簡單避免方法：

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●打麻將也要起來動一動：麻將一打起來，大家都會忘記時間，建議過程中要站起來動一動，感到口渴時，應及時補充水分；有尿意時應儘早上廁所，別因為顧慮打擾他人而忽略健康，畢竟身體健康才是最重要的。

醫師表示，塞車時不要憋尿，建議出發前先去一趟廁所，並少喝咖啡、茶等容易刺激排尿的飲料，更可準備「緊急方案」，以備萬一；情境照。（圖取自pixabay）

●塞車不要憋尿：過年塞車是家常便飯，但再塞也不能憋尿！在長途車程出發前最好先去一趟廁所，避免車程中不適；另，上車前少喝咖啡、茶或其他容易刺激排尿的飲料，更可準備「緊急方案」，例如塑膠袋或成人尿布，以備萬一，讓旅途更加順暢與安心。

●年夜飯這樣吃：大魚大肉配美酒，是過年一大享受，但提醒，酒精、加工食物等刺激性食物不要吃太多，記得多補充水分，以維持泌尿道健康，避免不適。

​●作息別亂掉：放假當然要好好休息，盡量保持固定睡覺時間，避免晝夜顛倒，並保持規律運動習慣，不僅能提升免疫力，還能對泌尿道健康有所幫助。

朱信誠提醒，除了注意以上細節外，也要記得多喝水、不憋尿、均衡飲食，快樂過年又能顧好泌尿道健康！

醫師指出，平時多喝水、不憋尿、均衡飲食，遠離泌尿道發炎；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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