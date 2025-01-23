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健康 > 心理精神

健康網》快過年沒心上班？ 心理師揭「薪水小偷」4原因

2025/01/23 21:50

心理師表示，薪水小偷的背後其實隱藏著4個因素，像是即時滿足偏好、心理預支效應、年底決策疲勞及獎勵延遲效應；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師表示，薪水小偷的背後其實隱藏著4個因素，像是即時滿足偏好、心理預支效應、年底決策疲勞及獎勵延遲效應；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕9天年假將至，您的心是否早已飛到年夜飯的餐桌旁，人在公司裡心卻像進入了一種「假性放假」狀態？諮商心理師朴世光說明，會出現「薪水小偷」狀態其實與4個因素有關：即時滿足偏好、心理預支效應、決策疲勞及獎勵延遲效應，其實適度的小偷懶，反而能幫助你釋放壓力，更有活力地迎接新的一年。

朴世光在臉書專頁發文表示，後（25）日就是年假，不少人明明手邊的工作只差臨門一腳，卻覺得動不了，甚至開始摸魚滑手機，自主當起「薪水小偷」。她指出，先別急著將其定罪，因為薪水小偷背後其實隱含著4個原因。

●即時滿足偏好：短期快樂比長期目標更誘人。我們大腦天生偏好短期內能獲得的快樂，比如滑手機、刷短影片能立刻滿足人類所需的快感，而工作的成就感來得太慢，於是假期前的大腦就更傾向偷懶模式。

●心理預支效應：期待假期讓大腦提前放鬆。心理學家發現，人們在即將迎來一件好事時，大腦會自動釋放更多的「快樂荷爾蒙」，讓我們提前感受到放鬆的愉悅感。假期的期待感太強烈，工作自然難以集中。

●決策疲勞：年底的疲憊讓專注力大打折扣。經歷了1整年的高壓工作，到年底時大腦已經有些「超載」。研究顯示，過度的決策和壓力會讓人變得更容易分心，無心於最後的衝刺。

心理師分享，年底的疲憊會讓專注力大打折扣，使大腦有些「超載」，無心於最後的衝刺而當起薪水小偷；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師分享，年底的疲憊會讓專注力大打折扣，使大腦有些「超載」，無心於最後的衝刺而當起薪水小偷；圖為情境照。（圖取自freepik）

●獎勵延遲效應：不如現在摸魚，放假後再補償。我們內心常有1種小聲音：「反正放假前這兩天，效率也提不高，不如摸魚一下，等假期後再努力。」這種心理其實也是對長時間壓力的一種自我調節。

朴世光分享，放假前摸魚的狀態，不是自己不努力，而是人性使然。適度的小偷懶，反而能幫助釋放壓力，更有活力地迎接新的一年。

所以，這兩天的上班時間，讓自己在心裡偷偷說句：「辛苦1整年，摸魚一下不過分。」當然，該收尾的工作還是要做，別讓年假後的自己忙到抓狂就好。

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