健康網》春節吃魚進補！ 「麻油龍虎斑」養生又暖胃

農業部分享，經典養生菜「麻油龍虎斑」，香氣四溢、做法簡單，是適合秋冬季節的暖心料理。（圖擷取自農業部臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節期間適逢冬季，吃魚進補不僅能增添節日氛圍，還能暖胃養生。農業部在臉書專頁分享一道經典養生菜「麻油龍虎斑」，香氣四溢、做法簡單，是適合這個季節的暖心料理。只需3步驟：薑片爆香、煎魚至金黃、調味即可完成，年節上桌有排場還有「年年有餘」的好寓意。

準備食材簡單 家常必備

製作麻油龍虎斑所需食材與調味料十分簡單，多數家庭常備以下材料：

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●食材：龍虎斑1尾、老薑1塊、枸杞少許。

●調味料：麻油2大匙、米酒2大匙、鹽少許、糖少許。

3步驟快速上桌

這道料理不僅食材簡單，製作過程也相當快速，只需3步驟即可完成：

1. 薑片爆香：將老薑切片，麻油下鍋，以小火煸至薑片乾香。

2. 煎魚至金黃：將龍虎斑放入鍋中，煎至魚身呈金黃色。

3. 調味完成：熗入米酒，加入鹽和糖調味，即可盛盤上桌。

農業部指出，麻油龍虎斑香氣濃郁，具有暖胃和養生的雙重功效，適合微涼季節享用。春節期間準備這道暖心料理，不僅增添年節氣氛，還能讓家人吃得健康又滿足。不妨今晚就動手試試，為餐桌增添一道美味養生的魚料理！

農業部表示，龍虎斑是台灣常見菜餚；示意圖。（資料照）

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