健康網》骨鬆非女性專利！醫：男性也需重視尤其這4情況！

陳鈺泓表示，男性同樣需要關注骨骼健康，尤其是年長、飲食缺鈣、缺乏運動、長期抽菸喝酒者；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕提到骨質疏鬆，許多人會認為這是女性特有的健康問題。然而，板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」上發文指出，男性同樣需要關注骨骼健康，尤其是年長、飲食缺鈣、缺乏運動、長期抽菸喝酒者。

陳鈺泓表示，骨質疏鬆是一種「隱形健康殺手」，會導致骨骼密度減少、結構脆弱，增加骨折風險。不僅停經後女性容易罹患，年長男性也不例外，尤其是飲食缺鈣、缺乏運動、長期抽菸喝酒的人，更容易面臨骨質疏鬆的威脅。

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「骨頭壞了哪會挑性別？」陳鈺泓強調，骨骼老化是自然現象，不分男女。呼籲男性勿輕忽骨骼健康問題，建議及早進行檢查，並透過補鈣、均衡飲食、適量運動等改善生活習慣，以降低骨質疏鬆風險。

此外，陳鈺泓也提醒，骨骼健康與日常行為息息相關。定期檢查骨骼密度，戒除不良嗜好，並適量攝取富含鈣質和維生素D的食物，是保護骨骼的重要關鍵。他最後呼籲，無論性別與年齡，骨骼健康都應受到重視。「別以為自己是天生鋼鐵骨，及早預防，才能讓骨頭硬挺一輩子！」

陳鈺泓說，定期檢查骨骼密度，戒除不良嗜好，並適量攝取富含鈣質和維生素D的食物，是保護骨骼的重要關鍵；圖為示意圖。（圖取自freepik）

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