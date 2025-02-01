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健康網》攝護腺發炎還是癌症？ 差別要到「此時」才凸顯
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕中、老年男性常見攝護腺問題見，然而，慢性攝護腺炎與攝護腺癌的症狀常有重疊，以致容易被輕忽。三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文表示，兩者根本差別，可能要等到癌症進入第3期才會明顯。因此當發現排尿異常等症狀時，務必儘早就醫。透過肛門指診、經直腸超音波、及攝護腺特異性抗原（PSA）檢測，可及早對症治療。
早期差異不明顯
高銘鴻指出，慢性攝護腺炎和攝護腺癌的早期症狀多有相似之處，包括排尿不順、尿不乾淨、尿速變慢，以及夜間頻尿等問題，常令患者憂心是否患上重大疾病。這種恐懼心態雖然不全然是壞事，卻容易讓人過度緊張。
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癌症進入第3期才突顯差異
高銘鴻表示，慢性發炎與癌症的根本差別，可能要等到癌症進入第3期才會明顯。例如，癌細胞若侵入儲精囊，可能導致精液帶血；而骨轉移則會引發骨骼疼痛。如果拖延至此階段才察覺，治療難度將大幅提高。
重視早期檢查
究竟如何判斷是慢性發炎還是癌症？高銘鴻建議民眾，當發現排尿異常等症狀時，務必儘早就醫。透過肛門指診、經直腸超音波檢查以及攝護腺特異性抗原（PSA）檢測，可及早了解身體狀況並對症治療。他強調，早期發現與介入不僅能減輕病情，還可降低演變為嚴重疾病的風險。高銘鴻提醒，雖然健康的警覺心不可或缺，但切勿因過度憂慮，也別過度輕忽，畢竟「小病不治，大病難醫」。
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