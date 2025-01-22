健康網》過動兒放寒假4注意 醫授5招穩定孩子情緒

醫師提醒，放假對ADHD孩子來說，可能是放鬆的開始，卻也是情緒波動與注意力不集中的高峰期。家長需留心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕學校放寒假了，對於ADHD（注意力不足過動症）孩子來說，可能是放鬆的開始，卻也是情緒波動與注意力不集中的高峰期。醫師提醒，過動兒的家長要小心孩子出現作息紊亂、過度刺激或無聊、精力過剩，以致家長壓力倍增等4大困擾，建議家長應設法維持孩子規律作息、設立清楚的預期和規則、平衡活動與休息、與醫師討論藥物作用的時間，以及邀請孩子加入決策過程，以穩定孩子的情緒。

周伯翰身心醫學診所醫師鄭佳益指出，過動症的孩子在假期容易因為作息改變、活動過多或過少，出現情緒波動或注意力問題。對家長而言，假期既是一個增進親子關係的好機會，也可能是一場「挑戰」，更可能是一場耐力考驗。

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家有過動兒 家長的陪伴策略

鄭佳益指出，對過動兒而言，固定的日常結構和作息，是穩定行為和情緒的關鍵，假期時，學校的規律消失，孩子可能因自由時間過多而無所適從，或因過多刺激而感到不安。因此家長應做好孩子的假期安排，而家長的情緒穩定是孩子安定的關鍵。當孩子行為失控時，家長應先自我覺察情緒，冷靜處理，必要時尋求專業協助。讓孩子在有愛與規律的環境中，平穩度過假期。

當孩子行為失控時，家長應先自我覺察情緒，冷靜處理，必要時尋求專業協助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

●維持規律作息

1.固定的睡眠、用餐和活動時間，可以幫助孩子保持穩定的情緒和行為。

2.將假期安排與學校的日常結構適度接軌，例如：每天安排一定的學習、閱讀、運動的時間。

3.避免讓子在睡前使用3C。

家長應避免讓子在睡前使用3C或偷用3C；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●設立清楚的預期和規則

1.提前告訴孩子一天的活動計畫，讓他們知道接下來會發生什麼事。

2.制定簡單的規則，例如「用完玩具要收好」。

3.提前向孩子解釋容易引起不安或困惑的情況，制定基本規則，練習平靜放鬆技巧。

●平衡活動與休息

1.適度安排室內和戶外活動，避免過度刺激或長時間的單一活動。

2.為孩子準備一個安靜的角落，讓他們在需要時可以獨自平靜下來。

●與醫師討論藥物作用的時間

如果孩子正在服用ADHD藥物，可以根據行程的安排與醫生討論是否在假期期間調整藥物覆蓋的時間，讓孩子能更適應假日活動的參與。

●邀請孩子加入決策過程

例如共同討論要玩的遊戲或計畫的細節，增加參與感。

假期活動安排 可以這樣做

●動靜結合的活動

1.白天進行戶外活動，如公園散步或簡單運動，釋放精力。父母可以和孩子一起參與，既能增加運動量，也能促進親子互動。

2.下午或晚上選擇安靜的活動，例如拼圖、畫畫或閱讀。

下午或晚上選擇安靜的活動，例如畫畫或閱讀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●親子合作時間

一起完成手作或簡單的廚房活動，增進互動並提升孩子的成就感。

●與同齡孩子互動

安排和其他孩子的遊戲時間，幫助他們學習社交技巧和分享；家長也能輪流照顧孩子，得到喘息的時間。

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