健康網》近6成人低估自己食量！ 醫：飲控紀錄1招更準確

醫師指出，如果正在進行飲食紀錄，不要完全依賴主觀記憶。多加測量（例如食物秤）會更精確；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減肥對熱量「斤斤計較」，卻發現體重仍降不下來？恆新復健科診所醫師王思恒表示，問題很可能出在錯估食量！有研究發現，超過50%人低估自身食量。如果正在進行飲食紀錄，建議不要完全依賴主觀記憶，多加測量（例如食物秤）會更精確。

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文指出，該項研究人員透過「雙標記水法」（Doubly Labeled Water，DLW），測量了6497名來自不同年齡層的人的每日總能量消耗。這是一種極為精確的科學方法，可以直接計算出一個人一天消耗的能量。

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研究還利用這些數據，建立了一個預測公式，可以根據簡單的變數（例如體重、身高、年齡、性別和地區海拔）計算出每個人的每日總能量消耗。接著把這些計算結果和兩個大型飲食調查（NDNS和NHANES）中的自我報告數據進行比較，結果發現：

●超過50%的人低估了自己的食量：成人的飲食報告有近6成「不可信」，特別是身體質量指數（BMI）高的人，越容易低估自己吃了多少。

●高、低估與飲食結構有關： 那些低報食量的人，往往會高估蛋白質的攝取量，同時低估脂肪的比例。

醫師引述研究表示，身體質量指數（BMI）高的人，越容易低估自己吃了多少；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

王思恒認為，瘦不下來就是熱量吃太多，吃很少還瘦不下來是因為吃的根本不少。物理定律不會錯，人的感官認知才會錯。並提到，假如未來有AI系統，能拍張照就將飲食營養素及熱量計算妥當，到時候可能就要乖乖面對現實。

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