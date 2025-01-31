健康網》禿頭前兆有哪些？ 變細、變油5前兆及早治療！

柯博桓指出，5前兆包含髮量逐漸稀疏、髮際線逐漸後退、掉髮量突然增加、頭髮變細且易斷裂、頭皮常紅腫出油，都要多加留意；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性最憂心的肯定是退後的髮際線或是禿頭。感覺自己頭髮越來越稀疏，頭皮變得油膩甚至常常發癢，請當心！

禿頭前兆有哪些？DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓於其臉書粉專「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文表示，5前兆包含髮量逐漸稀疏、髮際線逐漸後退、掉髮量突然增加、頭髮變細且易斷裂、頭皮常紅腫出油，都要多加留意；髮量減少的原因多種多樣，及早發現、及早治療是關鍵！

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●髮量逐漸稀疏：禿頭最明顯的特徵就是髮量逐漸變少，特別是從頭頂髮旋處開始變得稀疏，頭皮變得明顯可見。如果發現頭髮明顯比以前少，應提高警覺。

●髮際線逐漸後退：男性常出現髮際線後退，形成「M型禿」，而女性則可能在前額邊緣的髮量減少。髮際線的明顯改變通常是雄性禿的早期徵兆之一。

●掉髮量突然增加：原則上，每人每天掉髮50-100根都屬於正常現象，但如果突然掉髮量明顯增加，梳頭或洗頭時能看到大量頭髮脫落，可能是毛囊進入休止期或受外在因素影響，需要注意觀察。

●頭髮變細且易斷裂：毛囊萎縮會導致頭髮越來越細，髮質脆弱易斷，特別是在分區梳頭時會感覺髮尾更稀疏、厚度不如從前。這種變化通常是毛囊健康惡化的訊號。

●頭皮常紅腫出油：過多的皮脂分泌會影響毛囊健康，導致發炎反應，甚至進一步加重脫髮問題。如果頭皮經常感到油膩、紅腫或發癢，應及時調整頭皮護理方式並諮詢專業醫師。

柯博桓說，毛囊萎縮會導致頭髮越來越細，髮質脆弱易斷，特別是在分區梳頭時會感覺髮尾更稀疏、厚度不如從前；圖為情境照。（圖取自freepik）

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