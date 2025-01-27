健康網》洗菜很簡單！農業部提點各類蔬果洗法

在做菜前一定要仔細清洗，農業部提點洗菜方式。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節將至，首先要做的便是購足年夜飯需要的食材。而蔬菜是所有人都必須吃的料理，不論是長年菜或是青江菜，都需要張開火眼金睛來挑選新鮮的蔬菜，才能確保這個年能健康吃蔬菜。挑選後更需要仔細清洗，才能吃得乾淨、吃得健康。

農業部在粉專說明各項蔬菜的清洗原則，大原則是：首先，就是選用國產當季蔬果，洗乾淨才能吃安心。藥毒所測驗顯示：經過清洗、去蒂頭、去皮、去殼，可以有效去除農藥殘留。用流動的清水浸洗或沖洗就好，不需浸泡鹽水、小蘇打粉、蔬果清潔劑。先清洗再去皮 / 去蒂頭 / 截切，避免表面殘留農藥從切口處滲入！

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農業部農糧署說明各類蔬菜的清洗方法：

蒜、蔥：

1.切除根部及外葉。

2.張開外葉以清水清洗。

菠菜：

1. 切除根部。

2.以清水清洗葉子。

甜椒、茄子：

1.以流動水沖洗。

2.切除蒂頭。農業部補充，蔬果的農藥殘留大部分在表皮，若先去除蒂頭，農藥反而會隨著水進到蔬果裡面，因此需要先洗完才能去除蒂頭。

根菜類：清洗乾淨之後，去除外皮。另外在選購上，以蘿蔔、胡蘿蔔為例，蘿蔔需看色澤白、有份量、用手彈會有清脆聲；胡蘿蔔則是色澤橙紅、不開叉、無鬚根。最重要的是表皮要光滑細緻且又圓又直。

將菜洗乾淨才是做出美味料理的第一步。（圖取自freepik）

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