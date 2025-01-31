健康網》泡溫泉好療癒 醫師建議這時間就別泡了

冷冷的天最適合泡溫泉，然該如何安全泡溫泉呢？醫師提出建議。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬季是泡溫泉旺季，除了泡大眾池外，也有不少在房間內的單人浴池可以泡。日本女星中山美穗在泡澡時因「熱休克」離世，事發地點在家中浴缸。旅館內的浴缸，溫泉勝地的單人浴池也是類似的環境，不論是泡溫泉或泡澡時，只要是一個人的時候，尤須謹慎。對此醫師說明，除了泡澡別超過10分鐘以外，也提供略感不適時之自救法。

宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，熱休克是因全身血管擴張釀血壓低，腦部循環下降；這時人會頭暈，嚴重時會休克，意外便會發生。為了防患未然，醫師建議泡澡不可超過15分鐘，最好10分鐘後就離開。

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劉中平表示，泡溫泉或泡澡的三大風險有：

首先，泡的時候全身血管擴張，導致血壓變低，腦部循環下降並且缺氧，當事人會感到頭暈目眩，嚴重時會休克。

再者，溫泉通常溫度偏高，若40度以上的熱能穿透全身，人體機轉將會有變化，包含腦功能喪失，免疫功能改變乃至於整體休克與發炎的反應。

最後，高溫時人體會排汗，但是溼度高的地方很難注意到此事，導致脫水。

劉中平表示，若泡單人浴池時感到不適，應離開池子，躺在地板並將手腳抬高，使血液回流心臟與腦部；用冷水擦拭手腳降溫，且喝一點冷水。最後若感到頭暈就躺者，避免坐起或站起來，以免更嚴重的傷害。

最後，想要預防泡澡時發生意外的方式相當多，包含：泡澡不超過15分鐘，以10分鐘為最佳；水溫不超過40度；從水裡起身需緩慢起身，避免冷熱交替時間太短或溫差過大；當然，為了避免脫水，也不能喝酒。

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