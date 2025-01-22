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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

施比受更有福 新住民分享擔任照服員心聲

2025/01/22 16:05

移民署今天邀新住民沈曉迪分享心路歷程。（記者王冠仁翻攝）

移民署今天邀新住民沈曉迪分享心路歷程。（記者王冠仁翻攝）

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署台北市服務站在今（22）天舉辦家庭教育與法令宣導課程，邀請來自中國廣東新住民沈曉迪，分享在台考取照顧服務員證照的心路歷程。由於農曆春節將至，移民署也與會的新住民，一同在春聯貼上Q版小蛇圖騰迎春納福，提前與新住民朋友一同分享過節喜悅。

來自中國廣東的沈曉迪說，她來台11年，原與丈夫在深圳經營玉石藝品店，後來因先生身體不適，於是返台長期就醫，她也跟著來台照顧丈夫，沒想到最終丈夫不敵病魔、撒手人寰。

沈曉迪表示，丈夫過世後，她一度失去生活重心，但她想起來台後遇到許多貴人，這些貴人除了丈夫的家人以外，還有慈濟醫院和台大醫院的護理師，多虧有他們的幫助，來台生活才能更快適應。她也因此轉變心態，努力學習繁體字，更把自己對丈夫的思念化為動力，成功考取照顧服務員單一級證照，並自2014年起至今，持續在醫院從事照顧服務員長達11年，她以同理心照顧個案，以專業技能回饋社會，獲得每一位被照顧者的肯定。

沈曉迪分享，一位高齡92歲的老婦，因中風癱瘓住院，期間意志消沉，她不僅照顧老婦的身體，也陪同談心，老婦逐漸穩定最後轉入安養院，這帶給她莫大鼓勵，讓她更堅定走在照顧服務的路上。她未來也規劃繼續進修安寧長期照顧服務技能，盼自己的專業技能可以幫助台灣更多家庭，延續愛的力量與善的循環。

移民署也說，高齡化時代來臨，長照需求攀升，鼓勵新住民取得專業技能證照，加入長照專業人才行列，不僅提升就業競爭力，還可以申請新住民證照獎勵金。

移民署今天邀新住民沈曉迪分享心路歷程。（記者王冠仁翻攝）

移民署今天邀新住民沈曉迪分享心路歷程。（記者王冠仁翻攝）

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