子宮內膜異位症害腹痛 輕熟女術後自然受孕

劉邦斌醫師提醒，婦女若經常有經痛、骨盆腔疼痛、性交疼痛、排便疼痛等前兆，最好就醫釐清。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕36歲林小姐2年前婚後積極求孕，卻始終未能如願，去（2024）年初更出現腹痛症狀，就醫檢查後發現竟是右側卵巢子宮內膜異位瘤（巧克力囊腫）破裂造成，醫師先緊急手術切除囊腫，同時清理周邊沾黏組織，最後施打針劑調節體內賀爾蒙，結果不僅恢復健康，3個月後傳來自然受孕消息，讓她開心迎接新生命的到來。

亞洲大學附屬醫院生殖醫學科主任劉邦斌指出，患者到院時痛到全身顫抖、冒冷汗，安排電腦斷層檢查，發現右側卵巢巧克力囊腫破裂，引發急性腹膜炎，不緊急處理恐有致死風險，立即安排「單孔微創腹腔鏡手術」摘除直徑約5公分、外型宛如葡萄般大的病灶，同時清理子宮、卵巢周邊沾黏組織。

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劉邦斌表示，因患者長期不孕幫她施行子宮鏡檢查，發現有子宮內膜瘜肉，因瘜肉會影響胚胎著床、不易受孕，於是採用「子宮鏡冷刀」，利用其高速旋轉咬合並絞碎病灶，將組織抽取出來，有別傳統電燒方式會出現高溫風險，冷刀對子宮內膜較溫和，不會傷害子宮內膜，且術後沾黏率相對也比較低。

劉邦斌表示，手術順利患者也積極表達備孕想法，但檢測卵巢功能發現「抗穆勒氏管賀爾蒙」值僅有0.49 ng/mL（依年齡推算，正常值應落2.10 ng/mL），不僅懷孕機率低，且流產機率高，醫療團隊建議可施打長效型柳培林（停經針）治療，藉此調節體內荷爾蒙，並抑制子宮內膜異位症惡化，幫母體創造更健康的受孕環境，從而提高懷孕可能性。

幸運的是，原已打算安排試管嬰兒，沒想到出院半年後，患者回診告知已自然懷孕3個月，對於她和家人而言可說是難以置信的奇蹟，目前孕期已進入第30週，各項產檢結果顯示胎兒發育良好，醫療團隊密切關注她的健康狀況，確保能順利迎接新生命的到來。

劉邦斌強調，根據統計，子宮內膜異位症患者接受手術後，2年內復發率約2成，若時間拉長到5年，也有高達4到5成的患者可能復發，甚至必須再接受手術，提醒婦女若經常有經痛、骨盆腔疼痛、性交疼痛、排便疼痛等前兆，都要特別謹慎。

劉邦斌指出，若患者有備孕規劃，務必先與醫師溝通，評估採用藥物或者手術治療，若短期內有規劃備孕，開刀後因沾黏組織都清除乾淨，十分適合受孕，有機會提升3至4成懷孕率，至於45歲以上女性若無生育需求，疼痛感極度強烈者，也會評估是否開刀，至於停經後婦女就會大幅減少相關困擾。

林小姐檢查發現有子宮內膜瘜肉（左圖紅圈），醫師以「子宮鏡冷刀」移除瘜肉（右圖）後有利於胚胎受孕。（記者陳建志翻攝）

林小姐出現腹痛症狀，檢查後發是右側卵巢子宮內膜異位瘤（左圖箭頭），醫師以單孔微創手術切除巧克力囊腫（右圖）。（記者陳建志翻攝）

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